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الورود الملونة تغطي أرياف كاليفورنيا بعد شتاء وفير بالأمطار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 11:10 مساء
الورود الملونة تغطي أرياف كاليفورنيا بعد شتاء وفير بالأمطار
مساحات من الأزهار في لانكستر في كاليفورنيا بتاريخ السادس من أبريل 2023 (أ ف ب)
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باتت منحدرات تلال كاليفورنيا مغطاة بمساحات من الورود البرتقالية والصفراء والأرجوانية والبيضاء، بعد شتاء سُجّل فيه تساقط كثيف للأمطار، إذ تحوّلت الأراضي الشاسعة للمناطق الريفية التي تكون بُنّية مدى أشهر من السنة، إلى بساط ملوّن يمكن رصده من السماء.

وتقول تريانا مونتسيرات «29 عامًا» وهي تتفقد نبتة الخشخاش وشجيرات ما يُعرف بـ«بريتلبَش» ونبات الترمس، إن «المشهد أشبه بلوحة. فالمنظر متداخل وجميل جداً»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكانت الولاية الأميركية الأكثر تعداداً بالسكان شهدت على مدى شهور عواصف عدة تساقطت خلالها كميات قياسية من الأمطار. وكان سكان كاليفورنيا اعتادوا على ارتداء ملابس خفيفة داخل بيوتهم في الشتاء، لكنّ عدداً كبيراً منهم رصد تسربات من السقف لم تُسجل خلال سنوات عدة من الجفاف.

لكن عندما مهّد الشتاء الغزير بالأمطار الطريق للربيع، كشفت الطبيعة عن أزهارها المذهلة. وباتت الأراضي مغطاة بورود متفتحة نتيجة ارتواء أرض قاحلة بكميات وفيرة من المياه.

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فرصة للسياح
ولطالما أذهلت هذه الأزهار مَن حظي بفرصة رؤيتها، بدءاً من أوائل المرسلين الأسبان وصولاً إلى عدد من أبرز كتاب الأدب الأميركي. ويعتبر عشاق الطبيعة أنّ عصر انستغرام وتيك توك يعني للأسف أنّ هذه الأزهار قد تصبح ضحية لشعبية هذه المنصات.

وعلى مسافة قريبة من المكان الذي زاره فريق من وكالة «فرانس برس»، أُغلق أمام العامة مسار للمشي، تفادياً لأن يرتاده عدد كبير جداً من السياح، ومُنع الأشخاص من زيارة بلدة لايك إلسينور، وتمركزت في ووكر كانيون دورية تتولّى التأكد من عدم دخول أحد المنطقة.

وتأتي هذه التدابير في إطار الجهود الرامية إلى تفادي تكرار ما سُمي عام 2019 بـ«نهاية الخشخاش»، والذي تمثل في اجتياح عشرات آلاف من المتنزهين الأرياف، مما تسبب في زحمة سير خانقة شلّت المنطقة.

وركن مشاهير من مواقع التواصل وسياح سياراتهم آنذاك على طول الطرق السريعة، وساروا مباشرة باتجاه المساحات المغطاة بالزهور البرية، فداسوا على كل ما صادفوه سعياً لالتقاط صور جميلة.

ويقول بيت ليستون، وهو صاحب مسار «سكَل كانيون» الانزلاقي، إنّ «ما حصل كان بمثابة كابوس. لقد داسوا على كل ما ظهر أمامهم وأضرّوا بأزهار كثيرة». ويضيف «في المنطقة الواقعة فوق ووكر كانيون، لا يزال من الممكن رؤية المسارات التي تعود إلى العام 2019. ولم تعد أي من الأزهار تنبت حتى خلال فترة تفتّحها».

وتستقطب حديقة المغامرات الخاصة بليستون أعداداً كبيرة من الزائرين، ومن بين الأنشطة التي يوفرها خط انزلاق يتيح الاستماع بالأزهار من دون إلحاق أضرار بها، وترى مونتسيرات أنّ هذه الأنشطة تمثل أفضل طريقة لرؤية مشهد الأزهار من دون المس بالمنظر الطبيعي.

وتقول لوكالة «فرانس برس» «لطالما رغبت في التجول بين الأزهار، لكنني أردت التأكد من أنّ الأجيال المستقبلية سيُتاح لها الاستمتاع بها أيضاً».

التواصل مع الطبيعة
وفي حين يجمِع غالبية الأشخاص على ضرورة حماية الأزهار، لا يرغب الجميع في إغلاق المسارات والاكتفاء بتوفير مشاهد تلتقطها كاميرات مثبتة في المكان، على غرار ما فعلته سلطات لايك إلسينور.

ويقول إيفان ماير من مؤسسة «تيودور باين فاوندايشن»، وهي منظمة تُعنى بنباتات جنوب كاليفورنيا، إنّ تفتّح الأزهار يمثل «لحظة تتيح للأشخاص التواصل مع الطبيعة وتعزيز الشغف تجاه التنوع البيولوجي في كاليفورنيا». ويضيف «مع إغلاق ووكر كانيون، تبعث لايك إلسينور برسالة معاكسة».

فبدل منع الأشخاص من الاستمتاع بهذه المشاهد المذهلة، ينبغي إدخال معايير أخلاقية تقدّر الطبيعة في الثقافة الشعبية، على حد قول ماير. ويسعى المرشدون في «سكَل كانيون» إلى وضع معايير مماثلة. ويذكّرون السياح بأنّ قطف الأزهار محظور، منبهين إلى ضرورة الالتزام بالمسارات المحددة.

وتشكل خطوط الانزلاق بالنسبة إلى هواة التصوير من أمثال ليزا ماير، طريقة مثالية للاستمتاع بالجبال الملونة، وتؤكد أنّها ستنشر صورها عبر انستغرام، مع إرفاقها بتعليقات مفيدة كنصائح معيّنة. وتقول «سأكتب عن ضرورة حماية الأزهار وعدم الدوس عليها والتأكد أين نثبت خطواتنا».

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