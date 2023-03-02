  • Alwasat News
Atwasat

«التحقيقات الجنائية» أحدث اهتمامات مستخدمي «تيك توك» في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 01:18 مساء
«التحقيقات الجنائية» أحدث اهتمامات مستخدمي «تيك توك» في بريطانيا
لافتة تدعو إلى تقديم معلومات بشأن نيكولا بولي عند جسر قرب بريستون (شمال غرب إنجلترا)، 6 فبراير 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

احتاجت الشرطة البريطانية إلى ثلاثة أسابيع للعثور على جثة نيكولا بولي، وهي أم إنجليزية فُقدت خلال تنزهها مع كلبها، في قضية أثارت اهتماما واسعا، لدرجة أنها جنّدت عددا كبيرا من هواة الاستقصاء عبر الشبكات الاجتماعية.

ورغم أن الظاهرة معروفة في الولايات المتحدة، لكن قلما تستقطب حادثة فردية في بريطانيا، مثل هذا الانتباه من عدد كبير من الأشخاص المغمورين الذين يوثقون عبر حساباتهم على «تيك توك» أو «إنستغرام» عمليات البحث التي يجرونها، ما يزيد حال الضيق لدى أقرباء الضحية وقوات الأمن، وفق «فرانس برس».

ورُصدت نيكولا بولي، وهي مستشارة عقارية تبلغ 45 عاما، آخر مرة على قيد الحياة عند ضفاف بحيرة واير في 27 يناير (شمال غرب إنجلترا). وهي كانت تقوم بنزهة لكلبها بعد توصيل ابنتيها إلى المدرسة. وكان هاتفها لا يزال متصلا بندوة إلكترونية لدى العثور عليه على مقعد.

وعُثر على جثتها بعد ثلاثة أسابيع في البحيرة من جانب الشرطة التي استبعدت منذ البداية حصول جريمة قتل، مركّزة على فرضية سقوط بولي عرضا في المكان، ما أثار انتقادات كثيرة. وتصدرت القضية عناوين الأخبار في الصحف، وبعض القنوات الإخبارية قامت بتغطية مباشرة مطولة من مكان الحادثة، مع محاولة استرجاع مسار بولي الأخير قبل فقدانها.

ومع استمرار عمليات البحث من جانب الغواصين، استُخدم وسم باسم نيكولا بولي ملايين المرات عبر الشبكات الاجتماعية من مستخدمين شاركوا فرضياتهم بشأن الحادثة، ما فاقم التخبط الذي عاشه ذوو الأم الأربعينية. حتى أن أحد مستخدمي «تيك توك» نشر مقطعا مصورا ظهر فيه وهو يحفر في الأرض بحثا عن الجثة، كما شارك مقطعا يبيّن لحظة العثور على الجثمان وإخراجها من الماء.

مسلسلات ناجحة
ويقول أستاذ الإنجليزية في جامعة «بوفالو» الأميركية ديفيد شميد إن «الناس يحاولون تكريس وقت أطول لهذه القضايا، عبر تنصيب أنفسهم محققين ومن خلال محاولة التحقيق وتقديم نظرة مختلفة عن الجريمة»، مشيرا إلى أن هذا المنحى موجود أصلا في الولايات المتحدة.

ويلفت شميد إلى أن الظاهرة تنامت مع طفرة الوثائقيات والمسلسلات المتمحورة حول التحقيقات الجنائية، بينها على سبيل المثال مسلسل «سيريال» الذي حقق نجاحا عالميا واسعا، وأيضا سلسلة «ميكينغ إيه موردرر» الوثائقية. ويشير إلى أن نجاح هذه المسلسلات «كشف عن نوع جديد من الاهتمامات لدى الجمهور في القضايا المرتبطة بالجرائم، يرتبط تحديدا بالعمل على قضايا عالقة أو التدخل في قضايا يعتبر الناس أن القضاء أخطأ في معالجتها».

- اختفاء امرأة يثير الجدل في إنجلترا.. والشرطة تعثر على جثة

- اهتمام واسع في إنجلترا بكشف ملابسات اختفاء أم في الريف

وفي العام الماضي، أوقف القضاء الأميركي ملاحقا أميركيا أمضى 23 عاما في السجن على خلفية جريمة قتل دأب على تأكيد براءته منها، بعدما سلّط مسلسل «سيريال» الأضواء على القضية.

لكن حسب ديفيد شميد، فإن الوثائقيات المرتبطة بالتحقيقات الجنائية قد تقع بسهولة في فخ الاستعراض الرامي لجذب المشاهدين.

ففي العام الماضي، تعرض مسلسل «الوحش: قصّة جيفري دامر» الذي بثته شبكة «نتفليكس» ويتناول السفاح الشهير، لانتقادات من أقرباء الضحايا. وقال إريك بيري، وهو قريب أحد ضحايا جيفري دامر، إن «أسوأ يوم في حياتكم يصبح موضوع المسلسل المفضل لجيرانكم».

خيبة أمل
كما أن دخول هواة على خط التحقيقات، وهو ما بات ممكنا بفضل التقنيات الجديدة وقواعد البيانات المتاحة عبر الإنترنت، يطرح تساؤلات بشأن إمكان إتلاف أدلة أو إلحاق أذى بشهود يُشتبه بهم زورا.

وفي إطار عمليات البحث عن نيكولا بولي، اضطرت الشرطة المحلية إلى إصدار «أمر تفريق» في ظل انتشار عدد كبير من المحققين الذين كانوا يجوبون غابات المنطقة بحثا عن الجثة.

وتقول المتخصصة في شؤون الإعلام في جامعة «ويسكونسن» الأميركية أماندا كيلر: «نشاهد مسلسلات بوليسية كثيرة، نسترسل فيها ونجد متعة في التفكير بالقضايا وحلها، لكن ثمة تباعد حقيقيا بين برامج التلفزيون والشخصيات على أرض الواقع».

وفي قضية نيكولا بولي، يبدي شميد قلقا إزاء «شعور شبه محسوس بخيبة الأمل» لدى البعض. ويتساءل «أين وصلنا كمجتمع (...) لنشعر بما يشبه خيبة الأمل، لأن القضية لم تكن جريمة قتل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة السويحلي والمدينة في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة السويحلي والمدينة في «دورينا»
كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا
شركة أدوية أميركية عملاقة تخفض سعر الإنسولين بنسبة 70%

شركة أدوية أميركية عملاقة تخفض سعر الإنسولين بنسبة 70%
مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار

مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار
«إنجاز رائع».. مدرب مانشستر يشيد بحارسه دي خيا

«إنجاز رائع».. مدرب مانشستر يشيد بحارسه دي خيا
كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول

كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول
مجلس الأمن القومي الأميركي: لا إجماع بخصوص منشأ فيروس «كوفيد-19»

مجلس الأمن القومي الأميركي: لا إجماع بخصوص منشأ فيروس «كوفيد-19»
دوري السلة الأميركي: مورانت يقود غريزليز للفوز على ليكرز

دوري السلة الأميركي: مورانت يقود غريزليز للفوز على ليكرز
استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل

استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل
تعليمات من الدبيبة برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات

تعليمات من الدبيبة برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات
شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»

شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»
لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط

لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط
تقرير علمي: العالم غير مستعد على نحو كاف للتصدي للكوارث الطبيعية

تقرير علمي: العالم غير مستعد على نحو كاف للتصدي للكوارث الطبيعية
بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا

بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان
تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب «كروتوني»

تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب ...
وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال

وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
تأجيل افتتاح أكبر حلبة تزلج على الجليد في العالم
تأجيل افتتاح أكبر حلبة تزلج على الجليد في العالم
الديوك تجذب عشاق المصارعة في العراق
الديوك تجذب عشاق المصارعة في العراق
جزيرتان أيرلنديتان تستفيدان من نجاح «ذي بانشيز أوف إنيشيرين»
جزيرتان أيرلنديتان تستفيدان من نجاح «ذي بانشيز أوف إنيشيرين»
إيلون ماسك يصف وسائل إعلام أميركية بـ«العنصرية» لهذا السبب
إيلون ماسك يصف وسائل إعلام أميركية بـ«العنصرية» لهذا السبب
اتهام بالقتل لزوج عارضة أزياء في هونغ كونغ
اتهام بالقتل لزوج عارضة أزياء في هونغ كونغ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص
نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص...
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات...
بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية
بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية...
الغموض يلف مستقبل آخر مصنع فرنسي للتبغ
الغموض يلف مستقبل آخر مصنع فرنسي للتبغ...
صحراء السعودية تكتسي باللون الأرجواني (صور)
صحراء السعودية تكتسي باللون الأرجواني (صور)...
المزيد
«التحقيقات الجنائية» أحدث اهتمامات مستخدمي «تيك توك» في بريطانيا
«التحقيقات الجنائية» أحدث اهتمامات مستخدمي «تيك توك» في ......
رد طلب امرأة حامل طالبت بإطلاق سراحها من أجل جنينها
رد طلب امرأة حامل طالبت بإطلاق سراحها من أجل جنينها...
حاكم فلوريدا يحبط خطط «ديزني» بشأن «مجتمع الميم»
حاكم فلوريدا يحبط خطط «ديزني» بشأن «مجتمع الميم»...
اتهام بالقتل لزوج عارضة أزياء في هونغ كونغ
اتهام بالقتل لزوج عارضة أزياء في هونغ كونغ...
إيلون ماسك يصف وسائل إعلام أميركية بـ«العنصرية» لهذا السبب
إيلون ماسك يصف وسائل إعلام أميركية بـ«العنصرية» لهذا السبب...
المزيد