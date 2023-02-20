اختفاء امرأة يثير الجدل في إنجلترا.. والشرطة تعثر على جثة

القاهرة - بوابة الوسط

في قضية أثارت تفاعل الرأي العام البريطاني، عُثر على جثة في نهر شمال غرب إنجلترا، الأحد، في إطار تحقيق عن اختفاء امرأة تبلغ 45 عاما بصورة غامضة.

وشوهدت نيكولا بولي للمرة الأخيرة في 27 يناير على ضفاف نهر واير، الذي كانت تزوره بعدما أوصلت ابنتيها (6 و9 سنوات) إلى المدرسة.

وعُثر على هاتفها المحمول على أحد مقاعد المتنزه، فيما كان كلبها موجودا من دونها، وفق «فرانس برس».

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وتلقت الشرطة المحلية وابلا من الانتقادات لطريقة تعاملها مع القضية، تحديدا عندما عُلم أن المرأة تتناول الكحول بصورة كبيرة لأسباب مرتبطة بانقطاع الطمث لديها.

وزار المنطقة التي اختفت فيها نيكولا عدد كبير من وسائل الإعلام، إضافة إلى محققين هواة.

شرطة لانكشاير

وكانت شرطة لانكشاير أعلنت الأحد، أن عمليات بحث أخرى في النهر أسفرت «للأسف» عن العثور على جثة.

وأشارت الشرطة في بيان إلى أن «إجراءات التعرف على الجثة جارية»، مؤكدة أن أسباب الوفاة لم تُحدد بعد.

وأضافت «أُبلغت أسرة نيكولا بهذه التطورات، ونتعاطف معهم في ظل الوقت العصيب الذي يمرون به».