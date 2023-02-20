  • Alwasat News
Atwasat

اختفاء امرأة يثير الجدل في إنجلترا.. والشرطة تعثر على جثة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 01:37 مساء
اختفاء امرأة يثير الجدل في إنجلترا.. والشرطة تعثر على جثة
صورة غير مؤرخة لنيكولا بولي وزعتها شرطة لانكشر في 6 فبراير 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

في قضية أثارت تفاعل الرأي العام البريطاني، عُثر على جثة في نهر شمال غرب إنجلترا، الأحد، في إطار تحقيق عن اختفاء امرأة تبلغ 45 عاما بصورة غامضة.

وشوهدت نيكولا بولي للمرة الأخيرة في 27 يناير على ضفاف نهر واير، الذي كانت تزوره بعدما أوصلت ابنتيها (6 و9 سنوات) إلى المدرسة.

وعُثر على هاتفها المحمول على أحد مقاعد المتنزه، فيما كان كلبها موجودا من دونها، وفق «فرانس برس».

- اهتمام واسع في إنجلترا بكشف ملابسات اختفاء أم في الريف

وتلقت الشرطة المحلية وابلا من الانتقادات لطريقة تعاملها مع القضية، تحديدا عندما عُلم أن المرأة تتناول الكحول بصورة كبيرة لأسباب مرتبطة بانقطاع الطمث لديها.

وزار المنطقة التي اختفت فيها نيكولا عدد كبير من وسائل الإعلام، إضافة إلى محققين هواة.

شرطة لانكشاير
وكانت شرطة لانكشاير أعلنت الأحد، أن عمليات بحث أخرى في النهر أسفرت «للأسف» عن العثور على جثة.

وأشارت الشرطة في بيان إلى أن «إجراءات التعرف على الجثة جارية»، مؤكدة أن أسباب الوفاة لم تُحدد بعد.

وأضافت «أُبلغت أسرة نيكولا بهذه التطورات، ونتعاطف معهم في ظل الوقت العصيب الذي يمرون به».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية

بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس

بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع

الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع
«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023

«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023
شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا

شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا
«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري

«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري
ضبط متهم بارتكاب 4 جرائم قتل في طرابلس

ضبط متهم بارتكاب 4 جرائم قتل في طرابلس
«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة

«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة
أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي البطل (صور)

أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي ...
وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية

وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
عقيلة صالح: الوثيقة الدستورية يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي

عقيلة صالح: الوثيقة الدستورية يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي
كاريكاتير خيري - طرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا

كاريكاتير خيري - طرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي بأديس ...
فارس سعودي كفيف يكشف سر قفزه للحواجز بسهولة (صور)

فارس سعودي كفيف يكشف سر قفزه للحواجز بسهولة (صور)
«17 فبراير» في تقرير لـ«بي بي سي»: 12 عاما من المراحل الانتقالية التي لم تنته

«17 فبراير» في تقرير لـ«بي بي سي»: 12 عاما من المراحل الانتقالية التي لم تنته
«أمن طبرق»: ضبط أسلحة نوعية وخطيرة قبل تهريبها لمصر

«أمن طبرق»: ضبط أسلحة نوعية وخطيرة قبل تهريبها لمصر
«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا

«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا
«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!

«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
صحراء السعودية تكتسي باللون الأرجواني (صور)
صحراء السعودية تكتسي باللون الأرجواني (صور)
في هافانا.. ينتحل شخصية فنان شهير ويلقي أموالا على محبيه
في هافانا.. ينتحل شخصية فنان شهير ويلقي أموالا على محبيه
شركة أميركية تدفع 1,5 مليون دولار غرامة توظيفها أطفالا
شركة أميركية تدفع 1,5 مليون دولار غرامة توظيفها أطفالا
نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص
نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص
وفاة سائح أسترالي هاجمته سمكة قرش
وفاة سائح أسترالي هاجمته سمكة قرش
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد
البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد...
نمر سومطري يهاجم السكان ويثير الرعب في غرب إندونيسيا
نمر سومطري يهاجم السكان ويثير الرعب في غرب إندونيسيا...
كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة
كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة...
المزاح السمج يتسبب في انهيار أسهم مطاعم السوشي في البورصة اليابانية
المزاح السمج يتسبب في انهيار أسهم مطاعم السوشي في البورصة ......
نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص
نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص...
المزيد
مراكز «كورونا» في الصين تتحول إلى مكتبات
مراكز «كورونا» في الصين تتحول إلى مكتبات...
اختفاء امرأة يثير الجدل في إنجلترا.. والشرطة تعثر على جثة
اختفاء امرأة يثير الجدل في إنجلترا.. والشرطة تعثر على جثة...
بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية
بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية...
وفاة سائح أسترالي هاجمته سمكة قرش
وفاة سائح أسترالي هاجمته سمكة قرش...
نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص
نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص...
المزيد