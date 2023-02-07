اهتمام واسع في إنجلترا بكشف ملابسات اختفاء أم في الريف

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ غواصون متخصصون، الإثنين، عملية بحث عن بريطانية فُقِد أثرها في أواخر يناير في الريف الإنجليزي أثناء نزهة مع كلبها بعدما أوصلت أطفالها إلى المدرسة، وهي قضية تثير اهتماما وتفاعلا كبيرين لدى الرأي العام.

فخبر اختفاء نيكولا بولي (45 عاما) في 27 يناير الفائت يحتل منذ أيام الصفحات الأولى للصحف البريطانية، وأثار إصرار الشرطة على ترجيح فرضية اختفائها جراء حادث كثيرا من التساؤلات، وفق «فرانس برس».

وأرفقت جريدة «ديلي ميرور»، الإثنين، عنوانها «بعد ساعة، اختفت» بآخر صورة معروفة لهذه المرأة، التقطتها كاميرا مراقبة بالفيديو، وتبدو فيها وهي تدخل كلبها إلى سيارتها.

وأوضحت شرطة لانكشر أن نيكولا بولي اختفت خلال «عشر دقائق» في الريف بالقرب من قرية سانت مايكل أون واير (شمال غرب إنجلترا). وكانت تتولى تنزيه كلبها بعدما أوصلت للتو بناتها إلى المدرسة. في الساعة 9:01، شاركت هذه المستشارة في مجال الرهن العقاري في مكالمة عمل عبر تطبيق «تيمز». وانتهى هذا الاجتماع عبر الإنترنت في الساعة 9:30 صباحا، لكن هاتفها بقي متصلا بالمكالمة.

رأى أحد المتنزهين نيكولا بولي في الساعة 9:10 صباحا. وتبين بنتيجة عمليات تحديد موقع هاتفها التي أجرتها الشرطة أنه كان موجودا اعتبارا من الساعة 9:20 على المقعد الذي وجده عليه متنزه آخر قرابة الساعة 9:35 صباحا، وبالقرب منه كان كلبها موجودا من دونها، وبدا «مضطربا».

عملية خطف

وقالت سالي رايلي التي تقود تحقيقات الشرطة في تصريح أدلت به، الجمعة، أن «الفرضية الرئيسية» لتحقيقات الشرطة هي أن «نيكولا سقطت يا للأسف في البحيرة»، مستبعدة وجود «أي شخص آخر أو أي عمل جرمي»، ووصفت ما حصل بأنه «حادث اختفاء مأساوي».

إلا أن عائلة نيكولا بولي وأصدقاءها رفضوا الأخذ بنظرية الشرطة هذه، مشيرين إلى عدم وجود آثار أقدام على الأرض الرطبة.

- حل لغز اختفاء الطفلة الأميركية «أثينا».. القاتل شخص غير متوقع

وقالت شقيقتها لويز كاننغهام: «يجب أن يعرف شخص ما شيئا. الناس لا يختفون بهذه الطريقة»، بينما تحدث والدها عن فرضية عملية خطف.

وأجرت الشرطة عملية تفتيش للنهر، لكنها لم تعثر فيه على أي أثر لنيكولا بولي. وانضم إلى عمليات البحث، الإثنين، فريق من الغواصين المتخصصين من شركة «Specialist Group International» التي أوضح مديرها بيتر فولدينغ أن جهاز السونار العالي التقنية الذي تستخدمه قادر على رصد «قطعة من الخشب أو حجر في قاع النهر». وأكد أنه من المفترض أن يمكّن هذا البحث الشرطة من تأكيد أو نفي فرضية وجود نيكولا بولي في النهر.