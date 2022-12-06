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حل لغز اختفاء الطفلة الأميركية «أثينا».. القاتل شخص غير متوقع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 10:26 صباحا
حل لغز اختفاء الطفلة الأميركية «أثينا».. القاتل شخص غير متوقع
تحقيقات شرطة تكساس تتوصل إلى الجاني في قضية الطفلة الأميركية المفقودة، أثينا ستراند (الإنترنت)
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أظهرت التحقيقات أن سائق توصيل هو الجاني، في قضية الطفلة الأميركية المفقودة، أثينا ستراند (7 سنوات)، حيث عثر على جثتها قرب منزلها في شمال تكساس.

وقالت شرطة المقاطعة إن جثة الطفلة اكتشفت على بعد حوالي 10 أميال من منزلها، وأن تانر هورنر (31 عاما) اعترف باختطافها وقتلها، عندما كان يقوم بمهمة إيصال طرد إلى منزلها، وفق «سكاي نيوز».

- أمل بحل لغز اختفاء طفلة قبل 13 عاما

وقاد الجاني السلطات إلى جثة الفتاة، فيما أضافت الشرطة في بيان لها: «نشعر بالحزن لأن القصة لم تنته بالطريقة التي كنا نأمل أن تنتهي بها».

وأثار اختفاء الفتاة عملية بحث واسعة النطاق شارك فيها مئات من ضباط إنفاذ القانون، بما في ذلك وحدات من تكساس رينجرز وإدارة شرطة فورت وورث، وإدارات الإطفاء المحلية والمتطوعين المدنيين.

اختفاء وبحث
وكان أبلغ عن اختفاء أثينا، الأربعاء، وبدأت السلطات في البحث عنها عبر مقاطعة وايز، الواقعة شمال غرب فورت وورث. وقالت السلطات إنها تعتقد أن الفتاة قُتلت في غضون ساعة بعد اختطافها من ممر عائلتها الذي يبعد حوالي 200 ياردة من منزلها.

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