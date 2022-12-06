حل لغز اختفاء الطفلة الأميركية «أثينا».. القاتل شخص غير متوقع

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت التحقيقات أن سائق توصيل هو الجاني، في قضية الطفلة الأميركية المفقودة، أثينا ستراند (7 سنوات)، حيث عثر على جثتها قرب منزلها في شمال تكساس.

وقالت شرطة المقاطعة إن جثة الطفلة اكتشفت على بعد حوالي 10 أميال من منزلها، وأن تانر هورنر (31 عاما) اعترف باختطافها وقتلها، عندما كان يقوم بمهمة إيصال طرد إلى منزلها، وفق «سكاي نيوز».

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وقاد الجاني السلطات إلى جثة الفتاة، فيما أضافت الشرطة في بيان لها: «نشعر بالحزن لأن القصة لم تنته بالطريقة التي كنا نأمل أن تنتهي بها».

وأثار اختفاء الفتاة عملية بحث واسعة النطاق شارك فيها مئات من ضباط إنفاذ القانون، بما في ذلك وحدات من تكساس رينجرز وإدارة شرطة فورت وورث، وإدارات الإطفاء المحلية والمتطوعين المدنيين.