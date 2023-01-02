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بريطاني ركض 365 ماراثونا ضمن حملة لمكافحة السرطان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 11:30 صباحا
بريطاني ركض 365 ماراثونا ضمن حملة لمكافحة السرطان
من سباق ماراثون لندن، 2 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
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نجح بريطاني في الساعات الأخيرة من 2022 في تحقيق الهدف الجنوني الذي حدده للسنة المنصرمة، وهو جمع مليون جنيه إسترليني لمكافحة السرطان من خلال الجري لمسافة 365 سباق ماراثون في 365 يوما.

وأصر غاري ماكي (53 عاما) على أن ينجز، السبت، تحت المطر الماراثون الـ365 له هذه السنة، أي ما مجموعه مسافة 15330 كيلومترا، واستقبله حشد صغير من المؤيدين على مقربة من منزله، وفق «فرانس برس».

لكن هذا الأب لثلاثة أطفال الذي يعيش في كليتور مور بشمال غرب إنجلترا، لم يتوصل إلا بعد ساعات قليلة من حلول رأس السنة، إلى هدفه المالي وهو مليون جنيه (1,209 مليون دولار) لحساب جمعية ماكميلان لدعم مرضى السرطان. وكان المبلغ لا يزال يزداد، الأحد.

النفايات النووية
وهذا التحدي ليس الأول الذي يخوضه غاري ماكي لصالح جمعيات خيرية، إذ سبق له أن جاب البرازيل جوا، وتسلق جبل كليمنجارو، وقطع تجذيفا مسافات تعادل مسافة بحر المانش، وركض مسافة 100 ماراثون في 100 يوم العام 2017 ثم أنجز 110 في 110 أيام العام 2021.

لكنه رفع مستوى التحدي هذه السنة، فتطلبت مهمته 22 زوجا من الأحذية الرياضية. وغالبا ما كان ينضم إليه أشخاص غير معروفين أو حتى رياضيون مثل مدرب الرغبي الإنجليزي يفن سينفيلد، عندما كان يركض صباحا قبل عمله بعد الظهر في موقع لمعالجة النفايات النووية.

وقال لموقع «runnersworld.com» المتخصص إنه لا يكترث لإمكان تسجيل إنجازه كرقم قياسي، وقال «ما يهم ليس الأرقام القياسية بل مساعدة الناس».

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