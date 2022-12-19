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لوس أنجليس تبكي «قط هوليوود»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 02:30 مساء
لوس أنجليس تبكي «قط هوليوود»
حيوان البوما «بي -22» الملقب «هوليوود كات» سنة 2019 (أ ف ب)
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ساد حزن لدى سكان في لوس أنجليس ومحبي الحيوانات، الأحد، على رحيل «هوليوود كات» (قط هوليوود)، حيوان البوما الشهير الذي كان يجوب مرتفعات هوليوود.

وكان هذا الحيوان المسنّ الذي كان يقرب عمره من أحد عشر عاما، قد فارق الحياة، السبت، بعد تلقيه جرعة القتل الرحيم، على ما أعلن عناصر من هيئة حماية الحياة البرية، وفق «فرانس برس».

وكان للبوما ذي الفرو الأسمر، المسمى رسميا «بي - 22»، صورة شهيرة من صور «ناشونال جيوغرافيك» تظهر في خلفيتها اللافتة العملاقة الشهيرة بأحرف كلمة «هوليوود» على التلة.

وكان عناصر في هيئة حماية الحياة البرية قرروا مطلع الشهر الحالي الإمساك بالحيوان بسبب سلوكه المتهور الناجم ربما عن اصطدامه بمركبة. وقالت هيئة الصيد والحياة البرية بكاليفورنيا، في بيان إن أطباء بيطريين لاحظوا إصابته في الرأس والعين اليمنى ومعاناته من تمزقات في الأعضاء الداخلية.

كما كان البوما يعاني من أمراض كلوية وتظهر عليه علامات وهن شديد ومشكلات بالجلد والتهابات في المفاصل.

وأوضح البيان أن «القرار الأصعب الذي اتُّخذ بدافع التعاطف كان بوضع حد لعذاباته والضغط الذي كان يعانيه من خلال إنهاء حياته»، مشيرا إلى أن «بي -22» عاش «حياة رائعة» و«كسب حب سكان لوس أنجليس وغيرهم الكثير».

وأشاد حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم بـ«الحياة المذهلة» التي عاشها حيوان البوما الذي «أسر قلوب أشخاص من العالم أجمع».

عقد من الزمن
كما قال البرلماني من لوس أنجليس آدم شيف إنه «محطم القلب» جراء إنهاء حياة البوما.

وكتب عبر «تويتر» أن «بي -22» كان «جارنا المفضل، كان مشاغبا في بعض الأحيان والشعار المحبب للوس أنجليس».

وعاش الحيوان على الأرجح لعقد من الزمن في متنزه غريفيث بارك، وهو جيب طبيعي تبلغ مساحته 23 كيلومترا مربعا وتطوقه الطرق السريعة ومظاهر التوسع الحضري.

وذُهل الخبراء برحلة «بي-22» الذي اضطر لاجتياز طريقين سريعين ضخمين في لوس أنجليس لبلوغ المتنزه سنة 2012.

واشتُهر «قط هوليوود» هذا بعد ظهوره مرات عدة أمام العامة، سواء بالفيديو أو بلحمه ودمه. وأنشئت له صفحة على «فيسبوك» تضم أكثر من 20 ألف متابع.

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