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الشرطة الفرنسية توقف «متربص الغابات»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 12:15 مساء
الشرطة الفرنسية توقف «متربص الغابات»
ملفات قضية دعارة في محكمة فرنسية، 6 نوفمبر 2019 (أ ف ب)
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أوقفت الشرطة الفرنسية، الأربعاء، رجلا يُلقب بـ«متربص الغابات»، يُشتبه في ارتكابه ما لا يقل عن خمس عمليات اغتصاب بين العامين 1998 و2008، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة «فرانس برس».

وجرى توقيف الرجل البالغ 62 عاما في منطقة سين إيه مارن عند تخوم باريس، وهو يواجه تهما محتملة بارتكاب جرائم اغتصاب بقوة السلاح، وبالخطف واحتجاز الحرية.

وكانت الشرطة وجهت نداءات عدة لمساعدتها في التعرف على شخص يُشتبه بارتكابه سلسلة جرائم اغتصاب في محيط باريس وفي لا روشيل بمنطقة شارانت ماريتيم غرب البلاد، معتمدا الأسلوب عينه في كل مرة.

وقال كبير المحققين فيليب غيشار سنة 2019 عندما أطلقت الشرطة حملة عامة للتعرف على المشتبه به، إن الأخير كان يرتكب أفعاله من دون تغطية وجهه، وكانت آثار حمض نووي تظهر في كل حالة من الحالات.

وكانت أعمار الضحايا تتراوح بين 15 عاما و19، وكان المرتكب يوقع بضحاياه بعد تهديدهم بالسكين واقتيادهم إلى مناطق حرجية.

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