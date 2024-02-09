دخول الوحدة الثالثة بمحطة طبرق على الشبكة بقدرة 20 ميغاوات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، دخول الوحدة الثالثة بمحطة توليد طبرق على الشبكة بقدرة 20 ميغاوات لتصل بشكل تدريجي إلى 185 ميغاوات.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الوحدة الجديدة من شأنها أن تدعم استقرار وضع الشبكة واستدامة التغذية الكهربائية.

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وأشارت إلى استمرار جهود الشركة ضمن الخطط الاستراتيجية الموضوعة لزيادة القدرات الإنتاجية لمحطات إنتاج الكهرباء في عموم البلاد.

ويضم مشروع محطة طبرق الغازية أربع وحدات، اثنتين دخلتا على الشبكة، الأولى في 18 نوفمبر 2023، والثالثة اليوم الخميس، بينما الوحدتان الثانية والرابعة قيد الإنجاز، ويصل إجمالي قدرات المحطات الأربع إلى 740 ميغاوات.

لوحة تحكم إلكترونية نشرتها الشركة العامة للكهرباء، الخميس 8 فبراير 2024