«الرقابة على الأغذية»: سحب عينات من المياه الجوفية في زليتن لتحليلها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بدء سحب عينات من المياه الجوفية المرتفعة داخل مدينة ‫زليتن‬ تمهيدًا لتحليلها.

وقال المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن فريقه بالتعاون مع الجمعية الليبية لحماية البيئة بدأ في سحب عينات المياه الجوفية في زليتن لإحالتها إلى مختبرات المركز لإجراء التحاليل المخبرية عليها.

- مؤسسة النفط: بدء سحب عينات من المياه الجوفية في زليتن لتحليلها

وفي سياق متصل، اجتمع مدير فرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية زليتن محمد العاتي مع وفد من الجمعية الليبية لحماية البيئة التابع للهيئة العامة للبحث العلمي، لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بارتفاع منسوب المياه.

وزار وفد من المركز والجمعية الأماكن المتضررة لاستكمال سحب العينات من المياه وإحالتها للمختبر لإجراء التحاليل عليها.

خبراء من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يسحب عينات من المياه الجوفية في زليتن، الثلاثاء 6 نوفمبر 2024 (صفحة المركز على فيسبوك)

خبراء من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يسحب عينات من المياه الجوفية في زليتن، الثلاثاء 6 نوفمبر 2024 (صفحة المركز على فيسبوك)

المياه الجوفية تغرق بعض المناطق في زليتن، الثلاثاء 6 نوفمبر 2024 (صفحة المركز على فيسبوك)

المياه الجوفية تغرق بعض المناطق في زليتن، الثلاثاء 6 نوفمبر 2024 (صفحة المركز على فيسبوك)