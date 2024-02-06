العبيدي يبحث ملفي الخدمات الأساسية والتعويضات في تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط

بحث النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر العبيدي، مع وفد من مدينة تاورغاء ورئيس لجنة متابعة ملف الاتفاق بين تاورغاء ومصراتة، ملفي التعويضات والخدمات في المنطقة.

وحضر اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس عضو المجلس عن تاورغاء مرعي رحيل التاورغي وعدد من أعضاء المجلس البلدي تاورغاء، وعضو مجلس الحكماء والشورى بالبلدية، ورئيس لجنة متابعة الاتفاق بين مدينتي تاورغاء ومصراتة.

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء «تطرق إلى الأوضاع الحالية للمنطقة، والاحتياجات اللازمة لها في مجالات الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، وملف التعويضات، وبعض الصعاب الأخرى التي تعاني منها البلدية، وإمكانية إيجاد الحلول الممكنة لها، بالتواصل مع الجهات التنفيذية المعنية».