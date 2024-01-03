المنفي يبحث مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء ملفي الخدمات والمصالحة

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، وذلك بمكتبه في مقر المجلس الرئاسي بمدينة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي بحث مع الشكماك بعض الأمور المتعلقة بالخدمات عامة، والبنية التحتية، والخطوات المنجزة في مشروع المصالحة الوطنية.

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ويأتي لقاء المنفي مع الشكماك في إطار سلسلة الاجتماعات التي يجريها المجلس الرئاسي مع مختلف الأطراف والفعاليات السياسية والمحلية والاجتماعية على المستوى الوطني.