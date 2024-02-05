الحويج يوجه بإعداد تقرير بشأن تسعير اللحوم والبيض والحليب والزيت

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج بإعداد تقرير بخصوص تسعير بعض السلع وهي «اللحوم والبيض والحليب والزيت»، على أن تتولى إدارتي التجارة الداخلية والتفتيش وحماية المستهلك متابعة الالتزام بالتسعير مع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الأحد لمتابعة أسعار بعض السلع مع الأجهزة الضبطية، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية ومدير إدارة الشؤون القانونية ومدير وموظفي إدارة التجارة الداخلية ومدير وموظفي إدارة التفتيش وحماية المستهلك ومدير مكتب الأمن الغذائي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

استعراض أوضاع السوق المحلي

استعرض الاجتماع أوضاع السوق المحلي وتداول السلع والخدمات بالأسواق التجارية في مختلف المناطق.

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كما طالب الحويج بإعداد قرار يحظر تصدير السلع الموردة عبر العمليات المصرفية بهدف ضبط عمليات الاستيراد والتصدير والاستقرار بالسوق المحلي، وبما يضمن المحافظة على الأمن الغذائي.