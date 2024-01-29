شاهد في «اقتصاد بلس»: سلة الغذاء تكلف ليبيا 4 مليارات دينار

القاهرة - بوابة الوسط

تتصدر المواد الغذائية قائمة السلع الموردة إلى ليبيا، التي بدورها تعتمد على التوريد في معظم احتياجاتها الأساسية، حيث كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الخميس الماضي أن رصيد الاعتمادات المستندية من خلال المصارف المفتوحة لتوريد المواد الغذائية يصل إلى 4 مليارات دينار، بحسب تقرير لبرنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv).

ولم يوضح الكبير المدة التي اعتمد المصرف خلالها هذا الملبغ، لكنه أكد أن رصيد الاعتمادات المستندية سيسهم في توفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً ضرورة قيام وزارة الاقتصاد والتجارة وجهاز الحرس البلدي بالمهام المناطة بهما، واستمرار التنسيق مع وزارة الاقتصاد في توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين وفق الضوابط اللازمة.

وتستورد ليبيا شهريًا 110 آلاف طن من السلع الغذائية، وفق آخر الإحصائيات التي تعود للعام 2022، حيث تتصدر الحبوب ومنتجاتها قائمة الواردات بمتوسط يتراوح بين 1.7 و1.12 مليون طن، كما تستهلك البلاد 1.25 مليون طن من القمح الطري سنويًا، بحسب منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، بالإضافة إلى كمية تتراوح بين 230 إلى 250 ألف طن سنويا من السكر الأبيض.

وتتصدر تركيا قائمة الدول الموردة بواقع 13.8% من إجمالي الواردات الليبية، وفق تقرير سابق لمصرف ليبيا المركزي.