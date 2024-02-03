عقيلة صالح يناقش جهود إجراء الانتخابات في لقاء مع سفير فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج لمناقشة «المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

عقد اللقاء اليوم السبت بمكتب عقيلة صالح في مدينة القبة، وتناول الأوضاع السياسية في ليبيا، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.

وأضاف البيان أن عقيلة صالح أكد على «تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقا لإرادة الشعب الليبي».

ووجه مهراج دعوة إلى رئيس مجلس النواب لزيارة دولة فرنسا خلال الأيام المقبلة، حسب البيان.

لقاء بين باتيلي وعقيلة في بنغازي

والثلاثاء الماضي، جدد عقيلة التأكيد ضرورة تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات، وذلك خلال لقائه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وقال باتيلي إن اللقاء الذي عقد في بنغازي ناقش تطورات العملية السياسية، حيث شدد على «ضرورة مشاركة جميع القادة بشكل إيجابي في الحوار الذي اقترحه للتوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الجمود الذي يسبب الكثير من المعاناة للشعب الليبي».

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المبعوث الأممي يتمسك بالتوصل لحل ينهي الفترة الانتقالية

وأوضح المبعوث الأممي أن عقيلة صالح عرض وجهة نظره بشأن ضرورة تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات، مشددا على «ضرورة التوصل إلى حل شامل وتوافقي ينهي الفترة الانتقالية ويوفر الاستقرار على المدى الطويل».

ويرى صالح أنه «من الممكن دراسة شروط انتخاب رئيس الوزراء»، ويحذر من أن «فتح باب الحوار من جديد بشأن القوانين الانتخابية سيعيد إلى المربع الأول».