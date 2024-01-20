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غسان سلامة يعتبر مسألة الانتخابات المؤجلة في ليبيا غير مهمة لهذا السبب

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني السبت 20 يناير 2024, 10:31 مساء
غسان سلامة يعتبر مسألة الانتخابات المؤجلة في ليبيا غير مهمة لهذا السبب
المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا غسان سلامة (أرشيفية: أ ف ب)
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رأى المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة أن مسألة الانتخابات المؤجلة باستمرار «غير مهم ما دامت الدولة تعمل بشكل عادي».

وكان سلامة يتطرق في مقابلة مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية، اليوم السبت، إلى تجربته على رأس البعثة الأممية في ليبيا ما بين 2017 إلى عام 2020.

وأشار إلى أن «الترتيبات السياسية ليست هي ما يقلق المواطن الليبي العادي»، مستدركًا أنها تقلق النخبة السياسية والدول الغربية.

غسان سلامة: الأوروبيون مهتمون بليبيا ولا يهتمون بالليبيين
وحسب سلامة، فإن مشكلة ليبيا هي أن الأوروبيين مهتمون بليبيا لكنهم لا يهتمون بالليبيين، وتابع «مشكلتي هي أنني كنت مهتمًا بالليبيين وليس بليبيا.. لكن الأطراف الخارجية تود أن تكون هناك قوة واحدة مواتية لها، ولكن هناك توازنا دائما للقوى ولا تستطيع أي قوة خارجية أن تفرض وجودها. قد تكون محاولات القيام بذلك مكلفة وأتمنى ألا تحدث»، كما يوضح.

- غسان سلامة: أثق في قبول القوانين الانتخابية خلال الأشهر المقبلة
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غسان سلامة: الوضع الراهن في ليبيا أفضل من جيرانها
في المقابل، وصف غسان سلامة الوضع الراهن في ليبيا بأنه أفضل من جيرانها، مؤكدًا أنها تجاوزت العديد من الأزمات.

وفي ذات السياق، أكد سلامة تمكن الجهات الأممية من حل اثنتين من المشاكل الرئيسية التي نشأت في ليبيا، الأولى تتمثل في ضمان التدفق المنتظم لإنتاج النفط، والتأكد من ضمان مكانة ليبيا كمنتج رئيسي للطاقة الرخيصة ذات الجودة الجيدة، معتبرًا أن ذلك أمر ضروري لاقتصاد البلاد، حيث تعتمد ليبيا بشكل أساسي على عائدات النفط وهو نظام الدخل الأساسي الشامل الذي أسسه القذافي ويضمن لأي فرد تقريباً منصباً كموظف حكومي عندما يبلغ الثامنة عشرة من العمر.

وتابع سلامة أن هذا الأمر يمثل ثلثي الميزانية الوطنية، وعلى مدى ثلاث سنوات منذ أن بدأ النفط يتدفق بانتظام، جرى إعادة توزيع هذا الدخل على الجميع.

ويبقى الثلث الأخير من الميزانية الذي تتفق عليه المجموعات المختلفة، ولا سيما تلك التابعة لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة وخليفة حفتر في الشرق، وفق المبعوث السابق.

وقال سلامة إن الشيء الثاني الذي احتاجه الليبيون هو وقف إطلاق النار وقد تحقق ذلك بعد قمة برلين 19 يناير 2020، وإنشاء لجنة «5+5»، التي تضم خمسة ضباط من كل جانب والتي تواصل الاجتماع بانتظام، إذ جرى الحفاظ على وقف إطلاق النار، والطرق مفتوحة بين الشرق والغرب، متابعًا: «أستطيع أن أقول إن ظروف الحياة المدنية الكريمة قد عادت إلى حد ما».

وأعرب سلامة عن سعادته خلال مغادرته ليبيا؛ لأنه «تمكن من إنجاز المهمة التي جاء من أجلها».

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