حفتر لباتيلي: القيادة العامة تدعم مساعي البعثة الأممية لتحقيق تطلعات الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

أكد قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر خلال لقائه مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي «أن القيادة العامة تدعم مساعي البعثة الأممية لتحقيق تطلعات أبناء الشعب الليبي» وفق مكتب إعلام القيادة العامة.

واستقبل حفتر اليوم الإثنين باتيلي في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في مدينة بنغازي. وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن الجانبين ناقشا خلال اللقاء «التطورات السياسية وضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة».

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وأضاف مكتب الإعلام أن باتيلي «أشاد بالمكانة المتميزة للقيادة العامة، ودورها الرئيسي في حفظ الأمن والاستقرار». فيما أكد حفتر «على دور البعثة الأممية»، مشددا «على أهمية بذل المزيد من الجهود المتوازنة للدفع بالعملية السياسية للأمام».

لقاء باتيلي مع 20 ممثلاً عن الجهات الأمنية والعسكرية في غرب ليبيا

ويأتي اللقاء بعد يوم من اجتماع باتيلي بأكثر من 20 ممثلاً عن الجهات الأمنية والعسكرية في غرب ليبيا بالعاصمة طرابلس أمس الأحد، في إطار جهود البعثة الأممية لإشراك جميع الأطراف الليبية، بما في ذلك الجهات السياسية الفاعلة والمؤسسات الرئيسية والأعيان والمكونات الثقافية والنساء والشباب، في مساعي حل الأزمة المستعصية في ليبيا.

وحث باتيلي المجتمعين في طرابلس «على أداء واجبهم في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، وتضميد جراح الماضي، وإعادة بناء البلاد»، مؤكدا أن «ليبيا ملك لجميع الليبيين، ولا يجوز أن تكون رهينة لأي فئة أو مجموعة من الأفراد» وفق بيان أصدرته البعثة الأممية مساء أمس.

لقاء حفتر وباتيلي بمقر القيادة العامة في بنغازي، الإثنين 29 يناير 2024. (القيادة العامة)

لقاء حفتر وباتيلي بمقر القيادة العامة في بنغازي، الإثنين 29 يناير 2024. (القيادة العامة)