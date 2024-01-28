باتيلي لممثلي جهات عسكرية بالمنطقة الغربية: لا يجوز أن تكون ليبيا رهينة لأي فئة

القاهرة - بوابة الوسط

حثَّ الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، 20 ممثلًا عن الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية على العمل من أجل «إحلال السلام وتحقيق استقرار طويل الأمد في ليبيا، وتضميد جراح الماضي، وإعادة بناء البلاد».

وقال باتيلي خلال لقاء مع هذه الجهات إن «ليبيا ملك لجميع الليبيين، ولا يجوز أن تكون رهينة لأي فئة أو مجموعة من الأفراد»، وأضاف: «بعد 13 عامًا من الصراع وعدم الاستقرار في ليبيا، يستحق شعب ليبيا حياة أفضل. لقد حان الوقت لتبني رؤية تسمح لشباب هذا البلد بتحقيق كامل إمكاناتهم الكامنة»، وفق بيان صادر عن البعثة الأممية لم يحدد هوية الجهات المشاركة.

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وأوضحت البعثة أن اللقاء يأتي في ضوء جهودها لإشراك جميع الأطراف الليبية، بما في ذلك الجهات السياسية الفاعلة والمؤسسات الرئيسية والأعيان والمكونات الثقافية والنساء والشباب، في مساعي حل الأزمة المستعصية في ليبيا.

وأشارت إلى عمل باتيلي على تيسير عملية سلام شاملة تفضي إلى حل يقوده ويملك زمامه الليبيون، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع نشوب الصراع من جديد، بما في ذلك الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وشددت على استمرار المبعوث الأممي في إشراك جميع الأطراف الليبية المعنية، بما في ذلك مختلف الجهات الأمنية والعسكرية الفاعلة في جميع أنحاء ليبيا، لضمان دعم التوصل إلى حل سلمي شامل للانسداد السياسي الراهن وإحياء العملية الانتخابية.

لقاء باتيلي مع ممثلين عن الجهات الأمنية بالمنطقة الغربية، 28 يناير 2024. (البعثة الأممية)