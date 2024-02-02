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حكومة الدبيبة: أكثر من 19 ألف فرصة عمل ونحو 16 ألف طن أسماك وفرتها مشاريع الموانئ

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 فبراير 2024, 08:33 مساء
حكومة الدبيبة: أكثر من 19 ألف فرصة عمل ونحو 16 ألف طن أسماك وفرتها مشاريع الموانئ
سفينة ترسو في ميناء طرابلس البحري (صفحة الميناء بموقع فيسبوك)
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قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنها عملت على إنجاز عدد من المشاريع في الموانئ والمرافئ، بما يوفر نحو 19 ألف فرصة عمل وينتج نحو 16 ألف طن من الأسماك سنويًا.

وأضافت الحكومة في بيان اليوم الجمعة أنها تنجز هذه الأعمال «على طول الساحل الليبي وتسعى وزارة الثروة البحرية لاستكمالها ضمن مشاريع عودة الحياة».

ميناء طرابلس.. الأكثر أهمية 
وجاء ميناء طرابلس للصيد البحري في قائمة أكبر الموانئ وأضخمها من حيث الفاعلية بتوفيره 10 آلاف فرصة عمل وإنتاج 4 آلاف طن من الأسماك سنويًا.

أما ميناء ديلة للصيد البحري بالزاوية فيوفر ألف فرصة عمل وينتج 3 آلاف و700 طن من الأسماك سنويًا، ومرفأ صرمان للصيد البحري فيوفر 500 فرصة عمل وينتج 750 طنا من الأسماك سنويًا، ومرفأ صبراتة للصيد البحري ينتج 750 طنًا من الأسماك سنويًا ويوفر 500 فرصة عمل.

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4 آلاف فرصة عمل يوفرها ميناء زوارة
أما ميناء القره بوللي فيوفر 950 فرصة عمل وينتج 2500 طن من الأسماك سنويًا، وميناء زريق للصيد البحري بمصراتة يوفر 950 فرصة عمل، وينتج 2500 طن من الأسماك سنويًا.

ويوفر مرفأ سويسة للصيد البحري 950 فرصة عمل وينتح 2500 طن من الأسماك سنويًا، وأخيرا ميناء زوارة للصيد البحري يوفر 4 آلاف فرصة عمل.

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