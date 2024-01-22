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وصول أكبر سفينة حاويات للموانئ الليبية منذ سنوات (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 07:29 مساء
وصول أكبر سفينة حاويات للموانئ الليبية منذ سنوات (صور)
الباخرة فلورا «FLORA» لدى وصولها ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، الإثنين 22 يناير 2024 (صفحة المنطقة على فيسبوك)
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أعلنت المنطقة الحرة بمصراتة، اليوم الإثنين، وصول أكبر سفينة حاويات للموانئ الليبية منذ سنوات بحمولة تتجاوز 5 آلاف حاوية.

وأوضحت المنطقة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الباخرة فلورا «FLORA» التي رست بميناء مصراتة تابعة للوكيل الملاحي شركة «المرساة» أول وأكبر مشغل لعمليات الترانزيت (تجارة العبور) في الموانئ الليبية.

وأضافت أن السفينة قادمة من ميناء جبل علي في دبي بطول يبلغ 300 متر وعرض 40 مترًا، وتحتوي على أكبر غاطس يدخل ميناء المنطقة الحرة مصراتة بعمق أكثر من 12.5 متر.

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الباخرة «فلورا» تحمل 5250 حاوية
وأشارت إلى أن السفينة تحمل على متنها 5250 حاوية نمطية (TEUS)، من ضمنها 4481 حاوية ترانزيت سيجرى شحنها إلى موانئ كل من «هامبورغ» و«هانكينسبوتل» في ألمانيا، و«نابولي» في إيطاليا، و«سانتوس» في البرازيل، و«دمياط» في مصر.

وذكَّرت المنطقة الحرة بمصراتة بأن هذه أول مرة منذ عدة سنوات تدخل فيها باخرة حاويات تجارية بحمولة تتجاوز الـ3000 حاوية إلى الموانئ الليبية، وبغاطس يتجاوز 12.5 متر، حيث جرت العمليات البحرية بأطقم ليبية.

الباخرة فلورا «FLORA» لدى وصولها ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، الإثنين 22 يناير 2024 (صفحة المنطقة على فيسبوك)
الباخرة فلورا «FLORA» لدى وصولها ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، الإثنين 22 يناير 2024 (صفحة المنطقة على فيسبوك)
الباخرة فلورا «FLORA» لدى وصولها ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، الإثنين 22 يناير 2024 (صفحة المنطقة على فيسبوك)
الباخرة فلورا «FLORA» لدى وصولها ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، الإثنين 22 يناير 2024 (صفحة المنطقة على فيسبوك)
الباخرة فلورا «FLORA» لدى وصولها ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، الإثنين 22 يناير 2024 (صفحة المنطقة على فيسبوك)
الباخرة فلورا «FLORA» لدى وصولها ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، الإثنين 22 يناير 2024 (صفحة المنطقة على فيسبوك)
الباخرة فلورا «FLORA» لدى وصولها ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، الإثنين 22 يناير 2024 (صفحة المنطقة على فيسبوك)
الباخرة فلورا «FLORA» لدى وصولها ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، الإثنين 22 يناير 2024 (صفحة المنطقة على فيسبوك)
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