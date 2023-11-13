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حكومة الدبيبة: خطة لتنفيذ 5 موانئ للصيد البحري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 نوفمبر 2023, 08:03 مساء
حكومة الدبيبة: خطة لتنفيذ 5 موانئ للصيد البحري
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يجتمع مع وزير الثروة البحرية عادل سلطان، الإثنين 13 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، عن خطة لتنفيذ خمسة موانئ للصيد البحري في الخمس وسوسة وتاجوراء والقره بوللي وزوارة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الإثنين، مع وزير الثروة البحرية عادل سلطان، الذي قدّم خطة بشأن تفعيل العقود الخاصة لتنفيذ عدد من موانئ الصيد البحري وتطويرها، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن وزير الثروة البحرية قدَّم خطة تتضمن التصاميم والدراسات لتنفيذ موانئ الخمس وسوسة وتاجوراء والقره بوللي وزوارة كمرحلة أولى، التي تهدف إلى استكمال العقود المتوقفة منذ عام 2010، بعد إعادة التوازن المالي للعقود، وإلغاء بعض العقود المبرمة مع شركات لا ترغب في العودة للعمل بليبيا.

تنظيم نشاط صيد التونة ذات الزعنفة الزرقاء
وتطرق الاجتماع، بحسب البيان، إلى مناقشة لائحة تنظيم نشاط صيد التونة ذات الزعنفة الزرقاء في مناطق الصيد البحري الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2023، ومراجعتها بشكل دوري، وتعديل أي مواد لا تساعد في انتظام هذا النشاط.

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تفعيل مشروعات المزارع المائية
وأوضح البيان أن الاجتماع بحث دعم الصيادين وتوفير الظروف الجيدة لدعم القطاع الخاص الليبي في مجال الصيد البحري، حيث شدد الدبيبة على ضرورة تفعيل مشروعات المزارع المائية التي تعرضت للتخريب والإهمال خلال السنوات الماضية.

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