حكومة الدبيبة: خطة لتنفيذ 5 موانئ للصيد البحري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، عن خطة لتنفيذ خمسة موانئ للصيد البحري في الخمس وسوسة وتاجوراء والقره بوللي وزوارة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الإثنين، مع وزير الثروة البحرية عادل سلطان، الذي قدّم خطة بشأن تفعيل العقود الخاصة لتنفيذ عدد من موانئ الصيد البحري وتطويرها، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن وزير الثروة البحرية قدَّم خطة تتضمن التصاميم والدراسات لتنفيذ موانئ الخمس وسوسة وتاجوراء والقره بوللي وزوارة كمرحلة أولى، التي تهدف إلى استكمال العقود المتوقفة منذ عام 2010، بعد إعادة التوازن المالي للعقود، وإلغاء بعض العقود المبرمة مع شركات لا ترغب في العودة للعمل بليبيا.

تنظيم نشاط صيد التونة ذات الزعنفة الزرقاء

وتطرق الاجتماع، بحسب البيان، إلى مناقشة لائحة تنظيم نشاط صيد التونة ذات الزعنفة الزرقاء في مناطق الصيد البحري الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2023، ومراجعتها بشكل دوري، وتعديل أي مواد لا تساعد في انتظام هذا النشاط.

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