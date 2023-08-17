الشهوبي: ميناء الخمس سيشهد مشروعات متعددة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي، اليوم الخميس، أن ميناء الخمس سيشهد مشروعات متعددة عقب اكتمال أعمال تطويره، لافتًا إلى الاتفاق مع وزارة الصيد والثروة البحرية لتطوير مرفأ الصيد البحري في المدينة، ضمن استراتيجية كاملة لتطوير واستكمال ميناء الخمس باعتباره قلعة بحرية حيوية.

وأعلن الشهوبي خلال مقطع مصور بثته منصة «حكومتنا» قبل قليل اعتزام حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تطوير ميناء الخمس عبر برامج ومشروعات متعددة، سواء بتفعيل العقود القائمة بالميناء أو بإبرام عقود جديدة لتيسير حركة الملاحة البحرية به.

وتابع الشهوبي أن وفد حكومة الوحدة الوطنية الذي زار المدينة اليوم، ناقش مع المجلس البلدي الخمس، نقاطًا أساسية متمثلة في تنمية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والطرق.

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حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تنفي تأجير ميناء الخمس أو استخدامه لصالح قوات أجنبية

وفي وقت سابق اليوم نفت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تأجير ميناء الخمس أو استخدامه قاعدة عسكرية لأطراف أو قوات أجنبية، في أول رد رسمي بشأن ما تردد حول تأجير الميناء لتركيا ومنحها حق انتفاع لمدة 99 عامًا يتيح لها استخدام الميناء كقاعدة عسكرية، وذلك في بيان مشترك للناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري محمد السيوي، ورئيس أركان القوات البحرية اللواء نور الدين البوني، بثته منصة «حكومتنا».