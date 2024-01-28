الدبيبة: تجهيز 8 ملاعب تشبه «طرابلس الدولي» في مختلف مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، إن حكومته تعمل على تجهيز ثمانية ملاعب تشبه ملعب طرابلس الدولي.

وأضاف الدبيبة، في تصريحات، أنه يريد أن تكون هذه الملاعب بنفس الروح والشكل والمواصفات العالمية المطلوبة في شرق ليبيا وغربها وجنوبها، حسبما نقلت منصة «حكومتنا» اليوم الأحد.

تجهيز ملعب طرابلس الدولي يدخل مرحلة فرش العشب الصناعي

وأمس السبت، تفقد الدبيبة أعمال صيانة وتطوير ملعب طرابلس الدولي، بينما واصل العمال تجهيز المقاعد ومحيط أرضية الملعب خلال الزيارة، وبدأ فرش العشب الصناعي للملعب قبل أيام.

وسأل الدبيبة المسؤولين الفنيين عن تجهيز الملعب حول الأعمال التي تجري به، مشددا على ضرورة الاهتمام بالملعب، حتى لا يستهلك العشب، وذلك من أجل الشباب الليبي.

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وأكد كذلك ضرورة أن يكون الملعب على مستوى عالمي، ويتيح لليبيين مشاهدة مباريات كالتي يشاهدونها لكبرى الأندية العالمية.

وقال المسؤولون في الملعب إن العشب الذي يجري تركيبه هو الأفضل في العالم، وهو شبيه بالعشب الموجود في ملعب برنابيو المملوك لنادي ريال مدريد في العاصمة الإسبانية.