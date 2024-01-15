شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة

القاهرة - بوابة الوسط

في حلقة جديدة من برنامج «في التسعين» اليوم الإثنين عبر قناة الوسط «Wtv» في السابعة مساء بتوقيت ليبيا تناقش أهم القضايا على الساحة الرياضية، وكذلك متابعة دقيقة مع بعض الآراء الفنية حول معسكر المنتخب الوطني الخارجي في مدينة إنطاليا التركية ثم مصر.

وتطرح حلقة برنامج «في التسعين» مع الإعلامي عبدالرزاق بالحاج عددا من الموضوعات والقضايا المهمة على مائدة النقاش، ومن بين أبرز تلك النقاط تقييم لمرحلة المنتخب الليبي بعد نهاية معسكر تركيا ومصر.

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أيضا تناقش حلقة برنامج «في التسعين» إنهاء المدرب الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو» 3 أشهر، مع تحقيق سلسلة اللاهزيمة في 9 مباريات، فضلا عن معسكرات ووديات لفرق الممتاز قبل العودة للرسميات.