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بن قدارة يقدم أوراق اعتماده سفيرا جديدا لليبيا في تونس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 11:44 مساء
بن قدارة يقدم أوراق اعتماده سفيرا جديدا لليبيا في تونس
مصطفى بن قدارة قدم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، السبت 27 يناير 2024 (وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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قدم مصطفى بن قدارة نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا جديدًا لدولة ليبيا بتونس إلى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، بحسب بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على «فيسبوك».

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة تعزيز التعاون الثنائي، مع التفاعل لذليل الصعوبات المستقبلية.

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ونقل البيان عن وزير الخارجية التونسي تعبيره عن تمنياته بنجاح السفير الجديد في مهمته، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات.

وخلال العام 2023، جرى تعيين سفراء جدد لليبيا لدى عدة دول، من بينها أوكرانيا وأذربيجان وفرنسا وألبانيا وإيران وهولندا والبرازيل والرأس الأخضر.

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