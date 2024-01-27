بلدية زليتن تعلن حصيلة جهود شفط المياه الجوفية

القاهرة - بوابة الوسط

أحصت بلدية زليتن الجهود التي بذلت خلال الفترة الأخيرة لحل أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في البلدية.

وأوضحت البلدية، الجمعة، أنه منذ بداية ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في 27 ديسمبر إلى 7 يناير الجاري، جرى نقل 340 حمولة من حمولات الرمل للردم.

وخلال الفترة ذاتها جرى شفط 49 ألفا و269 مترا مكعبا من المياه عبر 3 آلاف و645 نقلة بسيارات الشفط.

كميات شفط المياه خلال أسبوع واحد في يناير

أما في الفترة من 8 يناير إلى 15 يناير، فجرى شفط 38 ألفا و359 لترا مكعبا من المياه عبر 369 نقطة. ونقل 300 نقلة (حمولة) رمل للردم.

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والجمعة، أكدت الشركة العامة للمياه استمرار أعمال صيانة لخط الضخ الرئيسي للصرف الصحي من المحطة الرئيسية في مدينة زليتن إلى محطة المعالجة قطر 450 ملم وذلك في وقت يعاني فيه سكان زليتن من ارتفاع مستوى المياه الجوفية، بما يهدد المواطنين.

قبل ذلك، دعا رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة السبت الماضي إلى ضرورة معالجة جميع المطالب المقدمة من أهالي زليتن المتمثلة في حصر الأضرار وتعويضهم ودفع بدل إيجار للعائلات المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية.