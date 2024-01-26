حفتر وحماد يزوران درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر رفقة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد جولة في مدينة درنة، لتفقد مشاريع الإعمار التي يُنفذها صندوق إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة.

وشملت الجولة المرور على طرق وشوارع المدينة، إضافة إلى زيارة مواقع العمل داخل جامعة الفتايح والعمارات الصينية وموقع إنشاء العمارات السكنية الجديدة، وفق بيان صادر عن الحكومة.

وأصدر حفتر تعليماته بضرورة حلحلة مشاكل طلاب الجامعة وإعادة العملية التعليمية إلى طبيعتها، والعمل على رفع وتيرة الإنجاز في عمليات البناء والصيانة والإعمار لإتمامها في وقتها المحدد طبقًا للمواصفات الحديثة.

وضربت العاصفة المتوسطية «دانيال» مدينة درنة والشرق الليبي في سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة، فيما أفاد تقرير دولي بأن الكارثة التي خلفتها السيول تتطلب 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.

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وأوضح التقرير الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن «محدودية المساءلة والقدرة لدى المؤسسات الليبية» تشكلان «تحديين رئيسيين لعمليات التعافي» من آثار الدمار التي خلفتها فيضانات شرق ليبيا، في حين من المتوقع أن يكون التحدي الثالث هو ضعف التنسيق بين السلطات المتنافسة على «توجيه وإدارة وصرف ومراقبة» الأموال اللازمة لإعادة الأمور لما كانت عليه.

مشاريع إعادة إعمار درنة

وخلال يناير الجاري، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب تشكيل صندوق إعادة إعمار درنة، وتكليف بالقاسم خليفة حفتر مديرًا تنفيذيًا للصندوق المعني بإعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي.

ومنذاك، ومطلع الشهر الجاري، وقّع الصندوق عقودا في مجال الإعمار مع شركة «المقاولون العرب» المصرية شملت إنشاء جسور جديدة في المدخل الغربي لمدينة درنة منها جسر أعلى وادي أبومهبول بالطريق البحري الرابط بين مدينتي سوسة ودرنة، وجسر أعلى وادي مرقص بالطريق البحري الرابط بين مدينتي سوسة ودرنة.

كما وقع الصندوق أيضًا حزمة من المشاريع في مدينة درنة مع شركة «جلوبال كونتراكتنج» الإماراتية تتضمن تجديد البنية التحتية للمدينة، وإنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي، ومحطتين لتحلية مياه البحر، وسدود تعويقية في الوادي، وقناة متكاملة لمجرى الوادي ومنه للبحر، وفق بيان صادر عن الصندوق.

من زيارة حفتر وحماد لدرنة، 26 يناير 2024. (حكومة حماد)

من زيارة حفتر وحماد لدرنة، 26 يناير 2024. (حكومة حماد)

من زيارة حفتر وحماد لدرنة، 26 يناير 2024. (حكومة حماد)

من زيارة حفتر وحماد لدرنة، 26 يناير 2024. (حكومة حماد)

من زيارة حفتر وحماد لدرنة، 26 يناير 2024. (حكومة حماد)