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بلقاسم حفتر والعريبي والعرجاني يوقعون عقود إنشاء 11 جسرًا في درنة وبنغازي وأجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 06:00 مساء
بلقاسم حفتر والعريبي والعرجاني يوقعون عقود إنشاء 11 جسرًا في درنة وبنغازي وأجدابيا
إبراهيم العرجاني وبلقاسم حفتر عقب توقيع عقود إنشاء الجسور، الأحد 21 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم الأحد، أن لجنة إعادة الإعمار والاستقرار وصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة وقعتا مع شركات مصرية عقودًا كبرى لتنفيذ مشاريع إنشاء 11 جسرًا جديدًا موزعة ما بين مدن درنة وبنغازي وأجدابيا.

ووقع كل من رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة بلقاسم خليفة حفتر، مع رئيس شركة «نيوم» المصرية إبراهيم العرجاني ورئيس شركة «وادي النيل» هاني ضاحي، «عقودًا كبرى في مجال الإنشاء والإعمار» وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

الجسور الجديدة في بنغازي ودرنة وأجدابيا
وتشمل العقود الجديدة إنشاء ستة جسورجديدة بمدينة درنة، وهي «جسر البحر وجسر وادي الناقة وجسر مسجد الصحابة وجسر الوادي 1 وجسر الوادي 2 وجسر الوادي 3»، وإنشاء جسرين جديدين في مدينة أجدابيا هما جسر وسط المدينة وجسر تقاطع الطريق الدائري مع طريق طبرق.

وفي مدينة بنغازي سيجري إنشاء ثلاثة جسور جديدة هي «جسر تقاطع جزيرة الجرات البريد الرئيسي وجسر جزيرة حي السلام بالمدخل الشرقي للمدينة وجسر تقاطع طريق الهواري مع مصنع الإسمنت».

- صندوق إعمار درنة يوقع عقود مشاريع بنية تحتية مع شركة إماراتية
- توقيع عقود إنشاء جسور بين صندوق إعمار درنة و«المقاولون العرب»
- حكومة حماد: اجتماع مع وفد شركات إماراتي لتنفيذ مشروعات إعمار درنة

وحضر توقيع العقود رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، فيما لم تعلن الحكومة التكلفة المالية للمشاريع التي سيجري تنفيذها من قبل الشركتين المصريتين.

التعاقد مع شركة إماراتية لتجديد البنية التحتية في درنة
وأمس السبت، أعلن صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة توقيع عقود حزمة من المشاريع في مدينة درنة مع شركة «جلوبال كونتراكتنج» الإماراتية. تتضمن تجديد البنية التحتية لدرنة، وإنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي، ومحطتين لتحلية مياه البحر، وسدود تعويقية في الوادي، وقناة متكاملة لمجرى الوادي ومنه للبحر، وفق بيان صادر عن الصندوق.

وبمقتضى العقود أيضًا، ستنفذ الشركة الإماراتية مشروع حاجز الأمواج الذي يحافظ على الواجهة الساحلية لدرنة، فضلا عن عدة مشاريع غرب الحدود الإدارية للمدينة لم يوضحها الصندوق.

المقاولون العرب تتعاقد على إنشاء جسور جديدة غرب درنة
ومطلع الشهر الجاري، وقَّع صندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة عقودًا في مجال الإعمار مع شركة «المقاولون العرب» المصرية لإنشاء جسور جديدة في المدخل الغربي لمدينة درنة، منها جسر أعلى وادي أبومهبول بالطريق البحري الرابط بين مدينتي سوسة ودرنة، وجسر أعلى وادي مرقص بالطريق البحري الرابط بين مدينتي سوسة ودرنة.

بلقاسم حفتر يوقع عقود إنشاء الجسور في درنة، الأحد 21 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
بلقاسم حفتر يوقع عقود إنشاء الجسور في درنة، الأحد 21 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
إبراهيم العرجاني وحاتم العريبي عقب توقيع عقود إنشاء الجسور، الأحد 21 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
إبراهيم العرجاني وحاتم العريبي عقب توقيع عقود إنشاء الجسور، الأحد 21 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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