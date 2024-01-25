تقرير دولي: 1.8 مليار دولار فاتورة إعادة إعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد تقرير دولي صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن السيول الجارفة التي شهدتها ليبيا في سبتمبر الماضي شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي، وفق وكالة «رويترز».

ودمرت العاصفة المتوسطية «دانيال» مساحات شاسعة من مدينة درنة بعدما أدى الهطول الغزير للأمطار المصاحبة للعاصفة دانيال لانهيار سدين قديمين، مما تسبب في فيضانات أغرقت مناطق بأكملها في البحر المتوسط.

كارثة «دانيال» ألحقت أضرارا بنحو 1.5 مليون شخص

وجاء في التقرير الدولي أن «الكارثة ألحقت أضرارا بنحو 1.5 مليون شخص أو 22% من سكان ليبيا»، وأشار إلى بيانات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تفيد بوفاة 4352 شخصا فيما لا يزال ثمانية آلاف في عداد المفقودين.

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وأرجع التقرير إلى أن انهيار السدين يرجع لأسباب من بينها تصميمهما بناء على معلومات هيدرولوجية قديمة فضلا عن ضعف الصيانة ومشاكل تتعلق بالإدارة في ظل الصراع. مضيفا أن عوامل أخرى فاقمت الكارثة منها النمو السكاني ومحدودية التنبؤ بالطقس في المنطقة وعدم كفاية أنظمة الإنذار المبكر لضمان الإخلاء. وذكر التقرير أن تغير المناخ جعل هطول الأمطار الناجمة عن العاصفة دانيال أكثر احتمالا بواقع 50 مرة وأكثر كثافة بنسبة 50%.

أضرار الفيضانات 3.6% من الناتج المحلي الليبي

وتشير التقديرات إلى أن الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن الفيضانات في درنة ومدن أخرى من جراء العاصفة دانيال بلغت 1.65 مليار دولار تعادل حوالي 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا الغنية بالنفط في 2022. وذكر التقرير أن الفيضانات دمرت أو ألحقت أضرارا بأكثر من 18 ألفا و500 منزل تشكل 7% من إجمالي المساكن في ليبيا، مما أدى في بادئ الأمر لتشريد ما يقرب من 44800 شخص بينهم 16 ألف طفل.

محدودية المساءلة في ليبيا

ولفت تقرير البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن «محدودية المساءلة والقدرة» لدى المؤسسات الليبية تشكل «تحديا رئيسيا لعمليات التعافي» في حين من المتوقع أن يؤثر ضعف التنسيق بين السلطات المتنافسة على قدرة الحكومة على «توجيه وإدارة وصرف ومراقبة» الأموال اللازمة لإعادة الأمور لما كانت عليه.

وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان، إحداهما مدعومة دولية في غرب البلاد برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى مكلفة من مجلس النواب في شرق البلاد برئاسة أسامة حماد على الرغم من وقف إطلاق نار جرى التوصل إليه في 2020. وأدت الخلافات بين حكومة طرابلس والسلطات التي تتخذ من الشرق مقرا لها إلى تعقيد جهود التعامل مع الكارثة. وعلى الرغم من دعوات الأمم المتحدة للأطراف السياسية في ليبيا إلى تنحية الخلافات جانبا من أجل وضع خطة منسقة للتعامل مع كارثة درنة، فإنه لا توجد مؤشرات تذكر على الاستعداد للقيام بذلك، وفق وكالة «رويترز».