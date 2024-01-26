حكومة حماد: تجهيزات نهائية لافتتاح فندق بيت سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الخميس، عن تجهيزات نهائية لافتتاح فندق بيت سبها بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لنائب رئيس الحكومة سالم الزادمة لأعمال تطوير الفندق، والذي تعرض للإهمال على مدار سنوات طويلة.

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وأوضح بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك» أن أعمال التطوير تشمل صيانة الفندق وتجديده بالكامل وتوسعة مرافقه عبر إدارة المشروعات والشؤون الفنية بديوان مجلس الوزراء في المنطقة الجنوبية.

وأكد الزادمة، وفق البيان، أن «الحكومة ماضية في أعمال البناء والتطوير في مختلف المناطق الليبية من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية».

فندق بيت سبها بعد التطوير، الخميس 25 يناير 2024 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

فندق بيت سبها بعد التطوير، الخميس 25 يناير 2024 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

فندق بيت سبها بعد التطوير، الخميس 25 يناير 2024 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

حديقة فندق بيت سبها بعد التطوير، الخميس 25 يناير 2024 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)