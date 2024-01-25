في العدد 427: «جرعة نشاط» أميركية في ليبيا.. ومخاطر طوفان الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

في عدد جريدة «الوسط» رقم 427 الصادر اليوم الخميس نطالع تقريرًا مجمعًا يتصدر الصفحة الأولى ويرصد مستجدات المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا. التقرير جاء بعنوان رئيسي «أربعة ملفات رئيسية في حقيبة الوفد الأميركي».

يتناول التقرير تفاصيل زيارة الوفد الأميركي إلى ليبيا الذي ناقش مع أطراف الأزمة مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي وملف النفط ودور روسيا في ليبيا وأفريقيا من خلال بديل «فاغنر» أو ما يعرف بـ«الفيلق الأفريقي» وكذلك مكافحة الإرهاب.

ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما بعنوان «في تقييم دولي ثلاثي مشترك.. 1.8 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار في شرق ليبيا».

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هل تكفي الضربات الأمنية لصد طوفان الهجرة؟

وفي صدر الصفحة الرابعة نقرأ موضوعًا عن الهجرة غير النظامية والنازحين بعنوان «ضربة جديدة أعلنها اللواء 444 قتال.. هل تكفي الضربات الأمنية لصد طوفان الهجرة إلى ليبيا؟». أيضًا في الصفحة ذاتها نطالع عديد الحوادث والضبطيات في مختلف المدن الليبية.

اتهام شركة إسبانية بتهريب أنظمة مضادة للمسيَّرات إلى ليبيا

ونقرأ في صدر الصفحة الخامسة موضوعًا جاء تحت عنوان «أحال مخصصات إعمار المنطقة الغربية إلى حكومة حماد!.. رئيس مجلس النواب يتمسك بخيار حكومة موحدة تنظم الانتخابات».

أيضاً نطالع في الصفحة نفسها موضوعًا بعنوان «الشرطة احتجزت 5 متهمين.. اتهام شركة إسبانية بتهريب أنظمة مضادة للمسيَّرات إلى ليبيا»، وفي عنوان آخر «يورو ويكلي نيوز: مواطن ليبي مرتبط بقوات الردع بين المحتجزين».

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المقاومة الفلسطينية تذيق الاحتلال خسائر مؤلمة

ومن المحلي إلى العربي والدولي ونطالع في الصفحة السادسة موضوعات منها تقرير عن العدوان الإسرائيلي على غزة وعنوانه «المقاومة تذيق الاحتلال خسائر مؤلمة في غزة.. ولا استراتيجية واضحة لتل أبيب».

وفي الصفحة السابعة نقرأ تقريرًا بعنوان «كشف تفاصيل صفقة بايدن لإعادة ترتيب أوضاع الشرق الأوسط».

خط أنابيب جديد في سرت بملياري دولار

وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة موضوعًا بعنوان «رفع القوة القاهرة عن الشرارة.. وتوقعات باستئناف الإنتاج من حقول أخرى».

ويتصدر الصفحة التاسعة تقرير بعنوان «منصة أفريكا إنتلجنس: خط أنابيب جديد في سرت بقيمة ملياري دولار».

ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونقرأ في الصفحة الثانية عشرة حوارًا مع الأديب المصري فتحي إمبابي وجاء بعنوان «فتحي إمبابي: تجربتي في ليبيا أثمرت روايات العُرس ومراعي القتل والعَلم».

وفي صفحة الفن نطالع موضوعات منها موضوع بعنوان «مسلسل سراديب ثلاثي الأبعاد للمرة الأولى في ليبيا». كما نطالع تقريرًا بعنوان «بتهمة اللامبالاة.. معجبان يلاحقان مادونا قضائيًّا».

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أحداث مؤسفة.. مطالب صارمة لحكام الدوري الليبي.. وتهديد بغلق الملاعب

وإلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة موضوعات منها تقرير موسع بعنوان «بعد الأحداث المؤسفة في مباراة السويحلي وأبوسليم.. 6 مطالب صارمة لحكام الدوري الليبي.. واتحاد الكرة يهدد بغلق الملاعب».

ويتصدر الصفحة الخامسة عشرة موضوع بعنوان «على صعيد الأندية والمنتخبات.. فرسان السلة على أبواب المجد في 2024».