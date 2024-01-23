تكالة يؤكد دعم مجلس الدولة لمصلحة الأحوال المدنية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، دعم المجلس لمصلحة الأحوال المدنية «بما يمكِّنها من أداء دورها والقيام بمهامها في خدمة المواطن الليبي، وبما يعود على المجتمع الليبي بالفائدة ويسهل الخدمات ويقربها من المواطن»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

واستقبل تكالة، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، رئيس مصلحة الأحوال المدنية المكلف، اللواء بشير عون.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله استعراض جوانب مشروع «الانطلاقة» الخاص بمطابقة بيانات مصلحة الأحوال المدنية الرقمية بالورقية الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في 31 مايو 2023، وأهميته وجهود اللجان المكلفة به، وبحث الصعوبات التي تواجه مصلحة الأحوال المدنية في تنفيذه.

- مناقشة آلية لأرشفة بيانات مصلحة الأحوال المدنية

- النائب العام يعرب عن تقديره لسير العمل بمشروع مطابقة البيانات الرقمية بالورقية

- لجنة «خارطة الطريق» تتعرف على مشروع «الانطلاقة» لتحسين سجل الأحوال المدنية

وتطرق اللقاء إلى كل الخدمات التي تقدمها المصلحة للمواطن في جميع ربوع الوطن، حيث أكد الجانبان أهمية الدقة في عمل المصلحة وسجلاتها لأجل توفير قواعد بيانات ذات مصداقية ودقة خلال الاستحقاقات الوطنية الدستورية والانتخابية المرتقبة.

إطلاق مشروع مطابقة البيانات الرقمية بالورقية

وأعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الطرابلسي في 31 مايو الماضي، إطلاق مشروع المطابقة بين البيانات الورقية في منظومة الرقم الوطني وبيانات الجنسية، والضوابط المعتمدة وآليات التدقيق المقررة.

ويعمل على مشروع «الانطلاقة» فريق من المختصين من وزارة الداخلية ومسؤولون من عدة جهات لمطابقة جميع السجلات في عموم ليبيا والتأكد من الأرقام الوطنية والجنسية، ومن ثمّمعالجة أي إشكالية سيجري اكتشافها.

لقاء تكالة مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية المكلف، اللواء بشير عون، الثلاثاء 23 يناير 2024. (مجلس الدولة)