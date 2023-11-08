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مناقشة آلية لأرشفة بيانات مصلحة الأحوال المدنية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 08:14 صباحا
مناقشة آلية لأرشفة بيانات مصلحة الأحوال المدنية
اجتماع اللجنة العليا لمشروع «الانطلاقة»، 7 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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أعلنت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» انعقاد مناقشة لبحث خطة آلية أرشفة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وحفظ النماذج المؤمنة وفق المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة العليا لمشروع «الانطلاقة»، ويقودها رئيس المصلحة لواء طارق الثمن، وذلك لبحث محاور تطور العمل في المشروع، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

متابعة أعمال المطابقة بالسجلات المدنية
وتابع الاجتماع أعمال المطابقة بالسجلات المدنية، إضافة إلى مناقشة الاحتياجات المستقبلية لتحسين نظام المطابقة في مشروع «الانطلاقة».

وركزت اللجنة على الآليات والتقنيات المحتملة التي يمكن أن تدعم عملية المطابقة بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

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