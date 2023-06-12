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النائب العام يعرب عن تقديره لسير العمل بمشروع مطابقة البيانات الرقمية بالورقية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 04:25 مساء
النائب العام يعرب عن تقديره لسير العمل بمشروع مطابقة البيانات الرقمية بالورقية
زيارة النائب العام إلى مصلحة الأحوال المدنية، الإثنين 12 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)
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أعرب النائب العام المستشار الصديق الصور عن تقديره لسير العمل بمشروع «الانطلاقة» الخاص بمطابقة بيانات مصلحة الأحوال المدنية الرقمية بالورقية وفق الخطة الموضوعة، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها الصور، صباح اليوم الإثنين، إلى مصلحة الأحوال المدنية للوقوف على مدى الاستعداد لتنفيذ مشروع الانطلاقة الخاص بمطابقة البيانات الرقمية بالورقية.

إطلاق مشروع مطابقة البيانات الرقمية بالورقية
وأعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، في 31 مايو الماضي، عن إطلاق مشروع المطابقة بين البيانات الورقية في منظومة الرقم الوطني وبيانات الجنسية، والضوابط المعتمدة وآليات التدقيق المقررة.

- إطلاق مشروع مطابقة البيانات الورقية في منظومة الرقم الوطني والجنسية
- الطرابلسي يجتمع مع رئيس الأحوال المدنية لمتابعة مشروع قاعدة البيانات الوطنية

وأشار الطرابلسي، في تسجيل مصور نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، إلى تشكيل فريق من المختصين من وزارة الداخلية والمسؤولين المعنيين، وتوجيه الفرق الفنية لتطبيق أعلى معايير الأداء من خلال الاستعلام الأمني الذي يتولاه جهاز المباحث الجنائية.

ولفت إلى أن الفرق الفنية أجرت خلال الفترة الماضية محاكاة ناجحة على المطابقة لعدة مرات، منوهًا بأن عمليات المطابقة ستشمل جميع السجلات في عموم ليبيا للتأكد من الأرقام الوطنية والجنسية، ومن ثمّ معالجة أي إشكالية سيجري اكتشافها.

حصر وتحديد العوائق القانونية والأمنية بشأن الجنسية
بشأن الجنسية، قال الطرابلسي إن اللجان المشكّلة عقدت اجتماعات، وانتهت إلى حصر وتحديد العوائق القانونية والأمنية والتوصل إلى حلول منطقية لتحقيق مصلحة الدولة الليبية بالتواصل مع النائب العام.

وأوضح أنه سيجري تقديم مقترح للسلطة التنفيذية يحفظ حق المواطنين وذويهم، على أن تتولى إجراءات فقد الجنسية لغير مستحقيها متى ثبت عدم الاستحقاق، وذلك تحت إشراف النيابة العامة.

زيارة النائب العام إلى مصلحة الأحوال المدنية، الإثنين 12 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)
زيارة النائب العام إلى مصلحة الأحوال المدنية، الإثنين 12 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)
زيارة النائب العام إلى مصلحة الأحوال المدنية، الإثنين 12 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)
زيارة النائب العام إلى مصلحة الأحوال المدنية، الإثنين 12 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)
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