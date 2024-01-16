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تكالة يناقش مع السفير الأوروبي «خطة باتيلي» وجهود ليبيا في ملف الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 06:01 مساء
تكالة يناقش مع السفير الأوروبي «خطة باتيلي» وجهود ليبيا في ملف الهجرة
لقاء تكالة وأورلاندو في طرابلس، 16 يناير 2024. (المجلس الأعلى للدولة)
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ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو ونائبه هوريا ناجافسكي خطة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، لحل الأزمة السياسية في البلاد، وكذلك الجهود الليبية للحد من الآثار السلبية للهجرة غير النظامية.

خطة باتيلي لحل الأزمة الليبية
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن تكالة ناقش مع السفير الأوروبي «خطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لحل الأزمة الليبية والوصول إلى توافق جميع الأطراف السياسية بما يدعم المسار الديمقراطي في ليبيا».

- أورلاندو يبحث مع تكالة مخاطر تعثر العملية السياسية في ليبيا

ودعا باتيلي في أواخر نوفمبر 2023، الأطراف المؤسسية الخمسة في ليبيا إلى تسمية ممثليهم للمشاركة في لقاء تحضيري تمهيدًا لعقد اجتماع خماسي يضم كلًا من تكالة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

دور الاتحاد الأوروبي
وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن لقاء تكالة مع السفير الأوروبي الذي عُقِد بمقر المجلس في طرابلس تطرق «لبحث سبل الحد من الآثار السلبية للهجرة غير النظامية على المجتمع الليبي ودعم الجهود الليبية في هذا الملف»، مشيرًا إلى أن تكالة «أشاد بالدور المهم الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في دعم جهود المصالحة الليبية الشاملة والاستقرار والوصول إلى توافق وطني».

من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، إنه بحث مع تكالة مخاطر تعثر العملية السياسية في ليبيا، ودعا إلى حل أي عقبات أمام إجراء الانتخابات الوطنية لضمان استقرار ووحدة وسيادة ليبيا، وفق تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة «إكس».

لقاء تكالة وأورلاندو في طرابلس، 16 يناير 2024. (المجلس الأعلى للدولة)
لقاء تكالة وأورلاندو في طرابلس، 16 يناير 2024. (المجلس الأعلى للدولة)
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