شاهد في «هنا ليبيا»: قصة محمد توغو مع «طوفان درنة»

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv) اليوم الإثنين الضوء على قصة الشاب محمد توغو الذي فقد والديه خلال «طوفان درنة»، التي يرويها بنفسه، متذكرًا الليلة التي تركت ألمًا على قلوب أهالي المدينة.

بمزيد من الأسى يروي محمد أثر الصدمة التي تلقاها خلال الفيضانات، والتي أودت بحياة نحو 102 شخص من قبائل التبو، مشيرًا إلى حالة التماسك التي أظهرها خلال محنته لإعطاء إحساس بالأمان لذريته، رغم وقع المأساة

اعتصام سائقي الشاحنات في طبرق

ورصدت كاميرا برنامج «هنا ليبيا» اعتصام سائقي الشاحنات في مدينة طبرق بسبب العراقيل المستمرة التي يتعرضون لها خلال سيرهم على الطرقات، في ظل احتجاج السائقين في المنطقة الغربية.

ويعترض السائقون على إجراءات الميزان في البوابات خاصة في أجدابيا ورأس لانوف ومخالفات مرورية بعد منتصف الليل لتحصيل الأموال، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجههم خلال تحميل المنتجات ما بين شرق وغرب البلاد.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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