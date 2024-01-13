عون: 30% من مساحة ليبيا لم تستكشف.. ونأمل حفر بئر في الأيام المقبلة للتأكد من الوقود الصخري

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون إن ليبيا تملك كميات جيدة من الوقود الصخري في حقول ومواقع غير مستكشفة بعد، مضيفا أن أكثر من 30% من مساحة الدولة الليبية لم تستكشف حتى الآن.

وأضاف عون في كلمته بقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد المنعقدة في طرابلس، اليوم السبت، أن ليبيا تملك كميات كبيرة للغاية من نفط وغاز صخري، موضحا «وهناك لجنة بدأت لتولي مهمة الاستكشاف وتوصلت إلى نتائج ونأمل أن نقوم بتجربة فعلية في حفر أحد الآبار للتأكد في الأيام المقبلة».

الحاجة للوقود الأحفوري ستتزايد حتى 2024

وشدد على أن الحاجة إلى الوقود الأحفوري لا تزال قائمة «فبرغم كل ما يكتب وما يقال عن التوجه إلى الطاقة الجديدة أو البديلة. إلا أن تقارير منظمة أوبك أكدت أن الحاجة إلى الوقود الأحفوري ستسمر وتتزايد حتى العام 2045».

ويرى عون أنه من الضروري العمل على معالجة الآثار البيئية للوقود الأحفوري بالتوازي مع الطاقات البديلة، «فهذا هو الحل الأمثل»، مشيرا إلى ضرورة الاعتماد على الغاز في الانتقال للطاقة المتجددة.

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وأشار إلى أن القارة الأفريقية بها كميات هائلة من الغاز، وما يؤكد ذلك هو العمل على إنشاء خطي الغاز نيجيريا إلى أوروبا، لما تتمتع به الدولة الأفريقية من كميات هائلة من مخزون الغاز لدى نيجيريا.