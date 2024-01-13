ضبط دواجن فاسدة وغلق محلات لبيع اللحوم في غات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، مساء الجمعة، ضبط دواجن فاسدة، وغلق محلات لبيع اللحوم في مدينة غات.

جاء ذلك خلال حملة تفتيش استهدفت محلات بيع الدواجن والقصابين في غات، بمشاركة مكتب الرقابة على الأغذية والحرس البلدي، وفق بيان صادر عن المركز.

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وأسفرت الحملة عن تحريز عديد الدواجن الفاسدة، علاوة على إغلاق عديد المحلات بسبب سوء تطبيقها المواصفات القياسية مثل الاهتمام بالنظافة والتجهيز والعرض.

حملة تفتيش على محلات بيع اللحوم والدواجن في غات، 12 يناير 2024. (مركز الرقابة على الأغذية)

حملة تفتيش على محلات بيع اللحوم والدواجن في غات، 12 يناير 2024. (مركز الرقابة على الأغذية)

حملة تفتيش على محلات بيع اللحوم والدواجن في غات، 12 يناير 2024. (مركز الرقابة على الأغذية)

حملة تفتيش على محلات بيع اللحوم والدواجن في غات، 12 يناير 2024. (مركز الرقابة على الأغذية)

حملة تفتيش على محلات بيع اللحوم والدواجن في غات، 12 يناير 2024. (مركز الرقابة على الأغذية)