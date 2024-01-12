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ضبط حليب أطفال منتهي الصلاحية خلال جولة على الصيدليات بترهونة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 يناير 2024, 07:22 مساء
ضبط حليب أطفال منتهي الصلاحية خلال جولة على الصيدليات بترهونة
من جولة التفتيش على صيدليات في ترهونة، 12 يناير 2024 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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أسفرت جولة تفتيش لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية في مدينة ترهونة عن ضبط حليب أطفال منتهي الصلاحية.

وقال المركز في بيان اليوم الجمعة إن موظفيه قاموا بجولة تفتيشية واسعة استهدفت العديد من المختبرات الطبية وصيدليات داخل ترهونة.

بعض العاملين بالصدليات يعملون بدون إذن مزاولة مهنة 
وكشفت الجولة وجود حليب أطفال منتهي الصلاحية، مع ثبوت سوء تخزين بعض الأدوية، وغياب الشهادات الصحية لدى بعض العاملين بالصيدليات، فضلًا عن عدم وجود إذن مزاولة مهنة.

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وأكد البيان عدم الاهتمام بالنظافة داخل بعض الصيدليات وتسجيل العديد من الملاحظات الأخرى وإحالتها الى جهات الاختصاص.

من جولة التفتيش على صيدليات في ترهونة، 12 يناير 2024 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
من جولة التفتيش على صيدليات في ترهونة، 12 يناير 2024 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
من جولة التفتيش على صيدليات في ترهونة، 12 يناير 2024 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
من جولة التفتيش على صيدليات في ترهونة، 12 يناير 2024 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
من جولة التفتيش على صيدليات في ترهونة، 12 يناير 2024 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
من جولة التفتيش على صيدليات في ترهونة، 12 يناير 2024 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
من جولة التفتيش على صيدليات في ترهونة، 12 يناير 2024 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
من جولة التفتيش على صيدليات في ترهونة، 12 يناير 2024 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
من جولة التفتيش على صيدليات في ترهونة، 12 يناير 2024 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
من جولة التفتيش على صيدليات في ترهونة، 12 يناير 2024 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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