  • Alwasat News
Atwasat

«الأرصاد»: أجواء شتوية ممطرة على مناطق الشمال مساء اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 يناير 2024, 03:00 مساء
«الأرصاد»: أجواء شتوية ممطرة على مناطق الشمال مساء اليوم
صورة لمنخفض الجوي يؤثر على مناطق الشمال الغربي في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوي تأثر مناطق الشمال بداية من الشمال الغربى مساء اليوم الجمعة بأجواء باردة وتكاثر للسحب مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا وبداية يوم الغد السبت.

وقال المركز، في تنبيه جوي، أن الأمطار ستهطل بنسبة جيدة على المنطقة من شرق طرابلس إلى سرت، ما قد يتسبب فى تجمع المياه فى الأماكن المنخفضة، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر خصوصا خلال الحركة على الطرق.

ورجح المركز تعرض مناطق الشمال الشرقي لأمطار مساء اليوم وغدا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتكون نسبة الأمطار جيدة خاصة على المنطقة من شرق بنغازى إلى درنة، يصحبها خلايا رعدية تسبب فى تجمع المياه فى الأماكن المنخفضة، واحتمال جريان بعض الاودية المحلية.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب

ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب
حرب الأخوة تستعر في عائلة النجم الفرنسي آلان ديلون

حرب الأخوة تستعر في عائلة النجم الفرنسي آلان ديلون
داخل العدد 425: «رفع الدعم» يرفع وتيرة الانقسام

داخل العدد 425: «رفع الدعم» يرفع وتيرة الانقسام
متحور كورونا الجديد يسبب رعباً عالمياً وإسبانيا تعود لفرض الكمامات

متحور كورونا الجديد يسبب رعباً عالمياً وإسبانيا تعود لفرض الكمامات
نصيحة أميركية بنهج متنوع وأشد قوة للجيل التالي من نزع السلاح في ليبيا

نصيحة أميركية بنهج متنوع وأشد قوة للجيل التالي من نزع السلاح في ليبيا
الدبيبة يتحدث عن شرطين لرفع الدعم عن الوقود ويرحب بنقاشه مجتمعيًا

الدبيبة يتحدث عن شرطين لرفع الدعم عن الوقود ويرحب بنقاشه مجتمعيًا
«حرب عند الحدود ثم مفاوضات».. قناة «الوسط» تبث الحلقة السابعة من «مئوية ليبيا» الجمعة

«حرب عند الحدود ثم مفاوضات».. قناة «الوسط» تبث الحلقة السابعة من «مئوية ليبيا» ...
تأملات في ملامح السجين! (2-2)

تأملات في ملامح السجين! (2-2)
شاهد.. «في التسعين» يناقش كأس أمم أفريقيا وأسباب غياب ليبيا عن العرس الأفريقي

شاهد.. «في التسعين» يناقش كأس أمم أفريقيا وأسباب غياب ليبيا عن العرس الأفريقي
التكالي: «النواب» لن يوافق على قرار رفع الدعم عن الوقود قبل وضع حلول لسلبياته

التكالي: «النواب» لن يوافق على قرار رفع الدعم عن الوقود قبل وضع حلول لسلبياته
مانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل.. وقمة نارية بين يونايتد وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل.. وقمة نارية بين يونايتد وتوتنهام بالدوري الإنجليزي
عقيلة يصدر قرارًا بتخصيص 500 مليون دينار لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية

عقيلة يصدر قرارًا بتخصيص 500 مليون دينار لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة ...
الدبيبة: قرار رفع الدعم عن المحروقات «اتُخذ ولا رجعة فيه»

الدبيبة: قرار رفع الدعم عن المحروقات «اتُخذ ولا رجعة فيه»
خبراء يكشفون تفاصيل «المرحلة الثالثة» من الحرب الإسرائيلية.. وبلينكن قام بجولته الشرق الأوسطية من أجلها

خبراء يكشفون تفاصيل «المرحلة الثالثة» من الحرب الإسرائيلية.. وبلينكن قام بجولته ...
رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة

رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة
شاهد في «وسط الخبر»: قانون محاربة السحر.. أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟

شاهد في «وسط الخبر»: قانون محاربة السحر.. أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟
الهلال يعلن إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة ورفع عقوبة المنع من قيد اللاعبين

الهلال يعلن إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة ورفع عقوبة المنع من قيد اللاعبين
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة

شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل
اصطدام سيارتين بطريق المطار في طرابلس
اصطدام سيارتين بطريق المطار في طرابلس
وصول قطع غيار لمحطة طبرق الغازية
وصول قطع غيار لمحطة طبرق الغازية
صاحب مستودع في البيضاء يوزع أسطوانات غاز مجانا
صاحب مستودع في البيضاء يوزع أسطوانات غاز مجانا
ضبط مروج مخدرات بمنطقة التميمي
ضبط مروج مخدرات بمنطقة التميمي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس...
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
الغرياني يدعو الليبيين إلى الخروج على مؤسسة النفط ورفض التعاون مع الإمارات
الغرياني يدعو الليبيين إلى الخروج على مؤسسة النفط ورفض ......
المزيد
«الأرصاد»: أجواء شتوية ممطرة على مناطق الشمال مساء اليوم
«الأرصاد»: أجواء شتوية ممطرة على مناطق الشمال مساء اليوم...
بارتفاع 11.8%.. إنتاج ليبيا من النفط يتجاوز 432 مليون برميل خلال 2023
بارتفاع 11.8%.. إنتاج ليبيا من النفط يتجاوز 432 مليون برميل ......
لجنة برلمانية تعلن الانتهاء من دراسة اقتصادية شاملة حول آثار رفع الدعم
لجنة برلمانية تعلن الانتهاء من دراسة اقتصادية شاملة حول آثار......
ضبط مروج مخدرات بمنطقة التميمي
ضبط مروج مخدرات بمنطقة التميمي...
صاحب مستودع في البيضاء يوزع أسطوانات غاز مجانا
صاحب مستودع في البيضاء يوزع أسطوانات غاز مجانا...
المزيد