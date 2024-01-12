«الأرصاد»: أجواء شتوية ممطرة على مناطق الشمال مساء اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوي تأثر مناطق الشمال بداية من الشمال الغربى مساء اليوم الجمعة بأجواء باردة وتكاثر للسحب مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا وبداية يوم الغد السبت.

وقال المركز، في تنبيه جوي، أن الأمطار ستهطل بنسبة جيدة على المنطقة من شرق طرابلس إلى سرت، ما قد يتسبب فى تجمع المياه فى الأماكن المنخفضة، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر خصوصا خلال الحركة على الطرق.

ورجح المركز تعرض مناطق الشمال الشرقي لأمطار مساء اليوم وغدا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتكون نسبة الأمطار جيدة خاصة على المنطقة من شرق بنغازى إلى درنة، يصحبها خلايا رعدية تسبب فى تجمع المياه فى الأماكن المنخفضة، واحتمال جريان بعض الاودية المحلية.