وصول قطع غيار لمحطة كهرباء الرويس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، وصول قطع غيار لمحطة كهرباء الرويس، لتنفيذ أعمال العمرات الجسيمة للوحدتين الرابعة والخامسة والمزمع إجرائهما في الفترة القريبة القادمة.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن أعمال العمرات الجسيمة للوحدتين الرابعة والخامسة تجريها شركة «سيمنس» الألمانية ضمن عقد الصيانة طويل الأجل لصالح وحدات المحطة.

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وأضافت أنها تبذل جهودًا لإجراء عمرات جسيمة لوحدات التوليد في كامل أنحاء البلاد؛ للحفاظ على إطالة عمرها والرفع من كفاءة وحداتها.

جانب من الشحنة الموردة، الخميس 11 يناير 2024 (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من الشحنة الموردة، الخميس 11 يناير 2024 (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من الشحنة الموردة، الخميس 11 يناير 2024 (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من الشحنة الموردة، الخميس 11 يناير 2024 (الشركة العامة للكهرباء)