حل مشكلة انسداد شبكات تصريف مياه الأمطار في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس البلدي البيضاء حل مشكلة انسداد شبكات تصريف مياه الأمطار عقب هطول الغيث بكميات متوسطة مساء أمس الثلاثاء.

ودفعت لجنة الطوارئ بمكتب خدمات شركة المياه والصرف الصحي البيضاء بفرقه إلى شوارع المدينة، وتوجهت إلى طريق كوبري النسيم، حيث تعاملت مع مشكلة الانسداد، وجرى تصريف المياه، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع «فيسبوك»

دعوة إلى عدم إعاقة جهود فرقة الطوارئ

ودعا المجلس البلدي المواطنين إلى عدم التدخل في أعمال الجهات المعنية، وذلك بعد تعطيل خطة عمل فرق الطوارئ، مشددا على أنه في حال تدخل أي شخص متعمدا بأعمال الفرق، فسيجري التعامل معه وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

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وأكد البيان أن مكتب خدمات شركة المياه البيضاء دائمًا على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ قد يحدث نتيجة لتغيرات الطقس، بغرض ضمان استمرارية تدفق المياه وتصريف الصرف الصحي بشكل سلس وفعال.