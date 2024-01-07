بالصور.. وصول آلات صيانة أحد الطرق في جنوب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية أوباري، اليوم الأحد، وصول الدفعة الثانية من الآلات الخاصة بصيانة طريق «أوباري - غات»، حسبما أفاد مسؤول ملف متابعة المشروع صالح حمدان.

ونوهت البلدية، في بيان، إلى أن وصول هذه الآلات، ضمن التجهيزات التی تُجريها الشركات المصرية المنفذة للمشروع، تمهيد للبدء فی تنفيذ المراحل الأولی من المشروع خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

إغلاق الشرارة.. وإصلاح الطرق

يشار إلى أن إصلاح عدد من الطرق في الجنوب الليبي هو أحد مطالب محتجين أغلقوا حقل الشرارة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا.

وتشمل مطالب المحتجين حل مشكلات ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، مُحملين في الوقت نفسه المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم.



آلات صيانة طريق «أوباري - غات»، 7 يناير 2023. (بلدية أوباري)

آلات صيانة طريق «أوباري - غات»، 7 يناير 2023. (بلدية أوباري)