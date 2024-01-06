شاهد.. الحلقة السادسة من «مئوية ليبيا»: أحمد الشريف وحدة المقاومة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «الوسط» (WTV)، اليوم السبت، الحلقة السادسة من سلسلة «مئوية ليبيا» (1911- 2011).

وفي 24 ديسمبر الماضي، بدأت القناة في بث أولى حلقات سلسلتها التلفزيونية، وذلك لمناسبة عيد الاستقلال الثاني والسبعين.

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- «مئوية ليبيا» الحلقة (1-2): ليبيا العثمانية

- «مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال

- «مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو

- شاهد.. الحلقة الخامسة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق

وترصد السلسلة التجربة السياسية الليبية في مجرياتها المتعددة مع تفاصيل خفية ولقطات حصرية تكشف للمرة الأولى، وتتخللها تعليقات من الخبراء والمختصين على ما شهدته البلاد من تحولات خلال ذلك القرن.

وبعدما بثّت القناة أربع حلقات سابقة تناولت الفترة العثمانية، ومرحلة الحركة السنوسية ونضالاتها، ثم التمهيد للاحتلال الإيطالي، تأتي الحلقة السادسة بعنوان «أحمد الشريف وحدة المقاومة الوطنية».