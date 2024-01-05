شاهد.. الحلقة الخامسة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «الوسط» (WTV) الحلقة الخامسة من سلسلة «مئوية ليبيا» (1911- 2011) عند السادسة وخمس دقائق مساء اليوم الجمعة، على أن تعاد في الحادية عشرة مساءً.

وفي 24 ديسمبر الماضي، بدأت القناة في بث أولى حلقات سلسلتها التلفزيونية، وذلك لمناسبة عيد الاستقلال الثاني والسبعين.

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- «مئوية ليبيا» الحلقة (1-2): ليبيا العثمانية

- «مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال

- «مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو

وترصد السلسلة التجربة السياسية الليبية في مجرياتها المتعددة مع تفاصيل خفية ولقطات حصرية تكشف للمرة الأولى، وتتخللها تعليقات من الخبراء والمختصين على ما شهدته البلاد من تحولات خلال ذلك القرن.

وبعدما بثّت القناة أربع حلقات سابقة تناولت الفترة العثمانية، ومرحلة الحركة السنوسية ونضالاتها، ثم التمهيد للاحتلال الإيطالي، تأتي الحلقة الخامسة بعنوان «إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق».