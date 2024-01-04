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جهاز الردع يعلن ضبط مسؤول «داعش» في ليبيا والإطاحة بجميع قيادات التنظيم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 يناير 2024, 10:57 مساء
جهاز الردع يعلن ضبط مسؤول «داعش» في ليبيا والإطاحة بجميع قيادات التنظيم
مسؤول تنظيم «داعش» في ليبيا «هاشم أبوسدرة»، الخميس 4 يناير 2024 (جهاز الردع)
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أعلن جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، القبض على مسؤول تنظيم «داعش» في ليبيا، والإطاحة بجميع قيادات التنظيم الإرهابي في البلاد.

وقال الجهاز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن والي تنظيم «داعش» في ليبيا «هاشم أبوسدرة» جرى ضبطه في وقت سابق، ثم تأجل الإعلان عن تاريخ اعتقاله، لتسهيل الإحاطة بعناصر التنظيم كافة ومكافحة منابعه في ليبيا، وسط «ظروف معقدة لاصطياد الذئاب المنفردة بحذر وهدوء».

تحركات مسؤول «داعش» في ليبيا
وأوضح البيان أن المكنّى «خُبيب» عُيّنَ مسؤولاً في التنظيم كأمير للحدود، وتولى بشكلٍ مباشر تسهيل دخول الإرهابيين إلى ليبيا وتنقلهم بين المدن، قبل أن يكلف أميرًا للتنظيم على ما يُعرف بـ«ولاية ليبيا».

وتابع أن الجهاز اكتشف نية «أبوسدرة» التوجه من الجنوب نحو العاصمة طرابلس، حيث بدأت عملية استجلاء الأماكن التي قد يُشتبه بتواجده بها، حيث جرى تحديد مكانه بالضبط، والقبض عليه «في عملية دقيقةٍ ودون أي خسائر».

وأكد جهاز الردع أن «كل قيادات التنظيم الإرهابي في ليبيا قد أُرْدُوا اليوم بين قتيل، وسجينٍ لينطق القضاء بحكمه»، منوهًا بأنه سينشر اعترافات المتهم خلال الفترة القريبة المقبلة.

- الدبيبة يعلن القبض على مخطط تفجير مقار الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط عام 2018
- النائب العام: الإفراج عن 20 محتجزا لدى جهاز الردع خلال أيام

إحالة 38 قضية بالانتماء إلى تنظيم محظور للقضاء خلال 2023
وأمس الأربعاء، أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور أن جهاز الردع أحال 1231 قضية خلال العام 2023، وإحالة 38 قضية بالانتماء إلى تنظيم محظور للقضاء، أهمها قضية متهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة في ليبيا.

وفي 24 أغسطس الماضي، أعلن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، القبض على قيادي في تنظيم «داعش»، لم يسمه، متورط في التخطيط وقيادة العمليات الإرهابية الانتحارية التي استهدفت مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مايو 2018، والمؤسسة الوطنية للنفط في سبتمبر، ومقر وزارة الخارجية في ديسمبر من العام نفسه.

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