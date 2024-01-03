التشيكي يان فيشيتال يتولى منصبه رئيسًا للبعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا (إيوبام ليبيا) تسلُّم السفير التشيكي يان فيشيتال مهام منصبه رئيسًا جديدًا للبعثة.

وقال بيان للبعثة أمس الثلاثاء إن فيشيتال دبلوماسي تشيكي متمرس يتمتع بخبرة تزيد على 20 عامًا، وله دور «في دعم السلطات الليبية في مجالات إدارة الحدود ومكافحة الجريمة عبر الحدود ومكافحة الإرهاب».

سطور من السيرة الذاتية للسفير التشيكي يان فيشيتال

كما يتمتع الرئيس الجديد للبعثة الأوروبية بخبرة واسعة، حيث عمل سابقًا سفيرًا لجمهورية التشيك في تونس، ومعتمدًا في ليبيا، وسفيرًا لجمهورية التشيك في العراق وليبيا.

وأضاف البيان إن فهمه العميق للمنطقة وخبرته الواسعة في الدبلوماسية سيكونان ذويْ قيمة كبيرة.

ونقلت البعثة عن فيشيتال قوله: «يشرفني أن أتولى هذا الدور المهم.. وأتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع السلطات الليبية والنظراء وزملائي في البعثة، وسنكرس أنفسنا معًا لمراقبة أكثر فعالية للحدود وتعزيز أمن الحدود وتمهيد الطريق لمستقبل أفضل وأكثر استقرارًا وأمانًا لليبيا».

ما دور البعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية؟

وأُطِلقت هذه البعثة في مايو 2013 للقيام بدور في تعزيز قدرة السلطات الليبية في إدارة حدود ليبيا ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومكافحة الإرهاب.

كما تتولى البعثة تقديم المشورة الفنية وأنشطة بناء القدرات على المستويين التشغيلي والفني، بما في ذلك المشاريع والتدريب المتخصص. وعلاوة على ذلك، تقدم البعثة المشورة الاستراتيجية عند طلب السلطات الليبية.