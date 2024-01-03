  • Alwasat News
Atwasat

التشيكي يان فيشيتال يتولى منصبه رئيسًا للبعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 05:11 مساء
التشيكي يان فيشيتال يتولى منصبه رئيسًا للبعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية في ليبيا
سفير بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا يان فيشيتال (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا (إيوبام ليبيا) تسلُّم السفير التشيكي يان فيشيتال مهام منصبه رئيسًا جديدًا للبعثة.

وقال بيان للبعثة أمس الثلاثاء إن فيشيتال دبلوماسي تشيكي متمرس يتمتع بخبرة تزيد على 20 عامًا، وله دور «في دعم السلطات الليبية في مجالات إدارة الحدود ومكافحة الجريمة عبر الحدود ومكافحة الإرهاب».

سطور من السيرة الذاتية للسفير التشيكي يان فيشيتال
كما يتمتع الرئيس الجديد للبعثة الأوروبية بخبرة واسعة، حيث عمل سابقًا سفيرًا لجمهورية التشيك في تونس، ومعتمدًا في ليبيا، وسفيرًا لجمهورية التشيك في العراق وليبيا.

وأضاف البيان إن فهمه العميق للمنطقة وخبرته الواسعة في الدبلوماسية سيكونان ذويْ قيمة كبيرة.

ونقلت البعثة عن فيشيتال قوله: «يشرفني أن أتولى هذا الدور المهم.. وأتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع السلطات الليبية والنظراء وزملائي في البعثة، وسنكرس أنفسنا معًا لمراقبة أكثر فعالية للحدود وتعزيز أمن الحدود وتمهيد الطريق لمستقبل أفضل وأكثر استقرارًا وأمانًا لليبيا».

ما دور البعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية؟
وأُطِلقت هذه البعثة في مايو 2013 للقيام بدور في تعزيز قدرة السلطات الليبية في إدارة حدود ليبيا ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومكافحة الإرهاب.

كما تتولى البعثة تقديم المشورة الفنية وأنشطة بناء القدرات على المستويين التشغيلي والفني، بما في ذلك المشاريع والتدريب المتخصص. وعلاوة على ذلك، تقدم البعثة المشورة الاستراتيجية عند طلب السلطات الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - انطلاق مشارع إعادة إعمار درنة

كاريكاتير حليم - انطلاق مشارع إعادة إعمار درنة
الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير

الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير
ماليزيا تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بـ«العدل الدولية»

ماليزيا تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بـ«العدل الدولية»
شاهد في «ملعب الوسط»: إحصاءات الجولة الثامنة.. وأسبوع سقوط المدربين

شاهد في «ملعب الوسط»: إحصاءات الجولة الثامنة.. وأسبوع سقوط المدربين
«بوابة الوسط» ترصد أصداء تأهل منتخب السلة الليبي لنهائي البطولة العربية

«بوابة الوسط» ترصد أصداء تأهل منتخب السلة الليبي لنهائي البطولة العربية
انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية (شاهد)

انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية (شاهد)
منتخب ليبيا يفوز بالأربعة على إندونيسيا وديًا في معسكر تركيا

منتخب ليبيا يفوز بالأربعة على إندونيسيا وديًا في معسكر تركيا
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية

توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية
«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟

«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟
«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023

«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023
«الأورومتوسطي» يطالب الاحتلال بتسليم أطفال فلسطينيين نقلهم قسرًا من غزة

«الأورومتوسطي» يطالب الاحتلال بتسليم أطفال فلسطينيين نقلهم قسرًا من غزة
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)
الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران

الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران
رقم قياسي للمركبات الكهربائية بفرنسا في 2023

رقم قياسي للمركبات الكهربائية بفرنسا في 2023
«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022

«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته

شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)

وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)
كاريكاتير خيري - العام 2024!

كاريكاتير خيري - العام 2024!
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصور: اكتشاف شبهة جنائية في أكثر من 11 ألف قيد عائلي
الصور: اكتشاف شبهة جنائية في أكثر من 11 ألف قيد عائلي
استعدادات ليبية لاستضافة اجتماع وزراء دفاع «قدرة شمال أفريقيا»
استعدادات ليبية لاستضافة اجتماع وزراء دفاع «قدرة شمال أفريقيا»
الصور: مكتب استشاري أوصى بإدخال تعديلات على سدي درنة قبل 20 عامًا
الصور: مكتب استشاري أوصى بإدخال تعديلات على سدي درنة قبل 20 عامًا
الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير
الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير
ارتفاع الدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار في السوق الموازية
ارتفاع الدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار في السوق الموازية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل...
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس...
المزيد
المنفي يبحث مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء ملفي الخدمات والمصالحة
المنفي يبحث مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء ملفي الخدمات ......
التشيكي يان فيشيتال يتولى منصبه رئيسًا للبعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية في ليبيا
التشيكي يان فيشيتال يتولى منصبه رئيسًا للبعثة الأوروبية ......
فتح 22 ملفًا جديدًا لأهالي المفقودين في درنة
فتح 22 ملفًا جديدًا لأهالي المفقودين في درنة...
ارتفاع الدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار في السوق الموازية
ارتفاع الدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار في السوق ......
الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير
الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير...
المزيد