أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية (الأربعاء 3 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات الأحد (آخر أيام العام المنقضي 2023).

وارتفع سعر الدولار إلى 4.79 دينار مقابل 4.77 دينار الأحد، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.08 دينار اليوم مقابل 6.06 دينار الأحد، وسعر اليورو إلى 5.25 دينار مقابل 5.27 دينار خلال الفترة نفسها.

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