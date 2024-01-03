أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية (الأربعاء 3 يناير 2024)

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات الأحد (آخر أيام العام المنقضي 2023).
وارتفع سعر الدولار إلى 4.79 دينار مقابل 4.77 دينار الأحد، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.08 دينار اليوم مقابل 6.06 دينار الأحد، وسعر اليورو إلى 5.25 دينار مقابل 5.27 دينار خلال الفترة نفسها.
- أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي قبل ساعات من 2024
أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار من 1.29 دينار اليوم الأربعاء. كما حافظ سعر الدينار التونسي على مستوى 1.55 دينار. كما ثبت سعر الليرة التركية عند 0.16 دينار، واليوان الصيني عند 0.67 دينار.
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