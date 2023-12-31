أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي قبل ساعات من 2024

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار الأحد (آخر أيام العام 2023)، مقارنة بتعاملات الخميس.



فقد ارتفع سعر الدولار إلى 4.77 دينار من 4.76 دينار الخميس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. بينما هبط سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.08 دينار من 6.10 دينار، وتراجع سعر اليورو 5.27 مقابل 5.29 دينار.