أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي قبل ساعات من 2024...

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار الأحد (آخر أيام العام 2023)، مقارنة بتعاملات الخميس.
فقد ارتفع سعر الدولار إلى 4.77 دينار من 4.76 دينار الخميس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. بينما هبط سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.08 دينار من 6.10 دينار، وتراجع سعر اليورو 5.27 مقابل 5.29 دينار.
أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، وارتفع سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.30 دينار من 1.29 دينار الخميس. في حين حافظ سعر الدينار التونسي على مستوى 1.55 دينار. كما ثبت سعر الليرة التركية عند 0.16 دينار، واليوان الصيني عند 0.67 دينار.
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