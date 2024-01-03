إطلاق حملة مرورية لضبط المخالفين في السهل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق قسم المرور والترخيص بمديرية السهل الغربي حملة مرورية تستهدف ضبط المخالفين على الطريق العام من سائقين المركبات الآلية.

وأفاد منشور لوزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الحملة تستهدف التأكيد على الالتزام بقانون المرور والنظم واللوائح المنظمة لحركة السير على الطريق العام.

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وأضافت أن الحملة تقوم بضبط المركبات التي تسير بدون لوحات معدنية وغير مستوفية الإجراءات القانونية.

جانب من الحملة المرورية في السهل الغربي، الثلاثاء 2 يناير 2024 (وزارة الداخلية)

جانب من الحملة المرورية في السهل الغربي، الثلاثاء 2 يناير 2024 (وزارة الداخلية)

جانب من الحملة المرورية في السهل الغربي، الثلاثاء 2 يناير 2024 (وزارة الداخلية)

جانب من الحملة المرورية في السهل الغربي، الثلاثاء 2 يناير 2024 (وزارة الداخلية)